Proces tegen Taghi gaat door zonder nieuwe advocaten

Het opstappen van de advocaten van Ridouan Taghi heeft geen gevolgen voor het verdere verloop van het Marengo-proces. De rechtbank laat weten dat de geplande uitspraakdatum in februari blijft staan.

Maandag kreeg de rechtbank te horen dat de nieuwe advocaten van Taghi de verdediging neerleggen. Zij waren pas een half jaar actief als de opvolgers van Inez Weski. Zij moest stoppen vanwege de verdenking dat ze geheime informatie heeft doorgespeeld naar haar cliënt.

De drie nieuwe raadslieden vinden dat ze te weinig tijd hebben gekregen om zich in de zaak te verdiepen. Ook zijn ze het er niet mee eens dat de rechtbank extra getuigenverhoren weigert.

Taghi heeft aangegeven dat hij geen andere advocaten meer wil. De rechtbank ziet geen aanleiding hem daar nog over te spreken of om hem verplicht een nieuwe advocaat toe te wijzen, bleek vandaag op een van de laatste zittingen in het Marengo-proces.

Mishandeling

In de zaak van Taghi staat nog een laatste punt open. Zijn advocaten hadden opheldering gevraagd over zijn mishandeling, na zijn arrestatie in Dubai in 2019. Maar de Verenigde Arabische Emiraten zeggen daar niets van te weten. Zijn raadslieden suggereerden dat Taghi dan onderweg naar Nederland mishandeld moet zijn en wilden weten hoe het zit.

Wat het OM betreft is meer onderzoek niet nodig. Taghi heeft zelf verklaard dat hij zijn verwondingen in Dubai heeft opgelopen. Een forensisch arts die hem heeft onderzocht concludeerde ook dat hij gewond moet zijn geraakt voor hij op het vliegtuig naar Nederland werd gezet. De rechtbank hoopt nog deze week te beslissen of er nog aanvullend onderzoek nodig is of niet.

Op 14 februari wordt de strafzaak vervolgens afgesloten. Die dag is er nog gelegenheid voor verdachten voor een laatste woord. De uitspraak volgt dan op 27 februari.

Het Marengo-proces tegen zeventien verdachten loopt al sinds 2018. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en moordplannen. Tegen de 46-jarige Ridouan Taghi en vijf anderen is een levenslange gevangenisstraf geëist.