Rijkswaterstaat sluit Ramspolkering vanwege Pia, officieel eerste winterstorm

Nederland maakt zich klaar voor storm Pia. Uit voorzorg heeft Rijkswaterstaat de opblaasbare stormvloedkering Ramspol in de buurt van Kampen gesloten.

Verwacht wordt dat Pia het water in het IJsselmeer zo hoog zal opstuwen dat de stormvloedkering in werking wordt gezet. De Ramspolkering sluit het Zwarte Meer bij Overijssel af van het Ketelmeer.

De Ramspolkering is de enige opblaasbare balgstuw - een type stuw waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeer sterk rubberdoek - ter wereld die dienstdoet als stormkering. Niet alleen de Ramspolkering is dicht, ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel sluit. Dat gebeurt 3 à 4 keer per jaar.

Pia is sinds vanochtend officieel de eerste winterstorm van dit jaar. Op Vlieland werd tussen 10.00 uur en 11.00 uur een gemiddelde windsnelheid van windkracht 9 gemeten. De impact van de storm in Nederland valt vooralsnog mee.

Code geel

Voor vandaag is in het hele land door het KNMI code geel afgegeven, ook voor morgenochtend geldt nog code geel voor voornamelijk de kustprovincies.

Vooral in het westen en in het noorden van het land veroorzaakt storm Pia zware windstoten die zich de komende uren gaan uitbreiden over het hele land. Het KNMI verwacht windstoten rond de 90 kilometer per uur en aan de noordkust zelfs van 100 tot 110 kilometer per uur.