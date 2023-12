Dijkdoorgangen dicht vanwege Pia, officieel eerste winterstorm

Op verschillende plekken in het land worden dijkdoorgangen en stormvloedkeringen gesloten vanwege storm Pia. Zo heeft Rijkswaterstaat uit voorzorg de opblaasbare stormvloedkering Ramspol in de buurt van Kampen gesloten. Verwacht wordt dat Pia het water in het IJsselmeer zo hoog zal opstuwen dat de stormvloedkering in werking wordt gezet. De Ramspolkering sluit het Zwarte Meer bij Overijssel af van het Ketelmeer. De Ramspolkering is de enige opblaasbare balgstuw - een type stuw waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeer sterk rubberdoek - ter wereld die dienstdoet als stormkering. Niet alleen de Ramspolkering is dicht, ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel sluit. Dat gebeurt 3 à 4 keer per jaar. Maeslantkering Het is ook mogelijk dat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland dichtgaat. Die sluit normaal bij een verwacht waterpeil van 3 meter boven NAP bij Rotterdam of 2,9 m boven NAP bij Dordrecht.

De deuren van de Maeslantkering worden gesloten tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting. Foto genomen in 2012 - Foto: ANP

Als de Maeslantkering sluit, dan is dat uniek, meldt Rijkswaterstaat. Het zou namelijk de eerste keer zijn dat de waterkering moet sluiten met deze hoge waterstanden. De twee deuren van elk 210 meter breed en 22 meter hoog lopen vol met water als de kering sluit. Vervolgens zakken ze in ongeveer twee uur tijd naar de bodem. De dijkdoorgangen in Delfzijl in Groningen zijn in verband met hoogwater gesloten. De waterschappen Hunze en Aa's en waterschap Noorderzijlvest sluiten de dijkdoorgangen of coupures in Delfzijl altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3 meter boven ANP of hoger. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende gezakt is, worden de wegen weer opengesteld. Trailer op omvallen Pia is sinds vanochtend officieel de eerste winterstorm van dit jaar. Op Vlieland werd tussen 10.00 uur en 11.00 uur een gemiddelde windsnelheid van windkracht 9 gemeten. De gemeente Bergen in Noord-Holland roept op om niet naar het strand te komen. Door het hoge water en de harde wind zijn de strandopgangen daar niet stabiel. Ook verplaatst het zand zich snel, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Rijkswaterstaat meldt dat de harde windstoten voor hinder zorgen op de weg. Bij Hoorn stond een trailer op omvallen. waardoor de weg richting Zaanstad dicht ging en verkeer vanuit Friesland richting Amsterdam werd omgeleid. Inmiddels is de trailer weer op zijn wielen gezet en is de omleiding niet meer van kracht.

Eerder vanmiddag kantelde een vrachtwagen op de A32 ter hoogte van Akkrum. Die vrachtwagen is inmiddels op de vluchtstrook gekanteld. Het verkeer wordt via de linkerrijstrook doorgeleid. De weg gaat daarna weer dicht als de vrachtwagen wordt geborgen.

Voor vandaag is in het hele land door het KNMI code geel afgegeven. Ook voor morgenochtend geldt nog code geel voor voornamelijk de kustprovincies. Vooral in het westen en in het noorden van het land veroorzaakt storm Pia zware windstoten die zich de komende uren gaan uitbreiden over het hele land. Het KNMI verwacht windstoten rond de 90 kilometer per uur en aan de noordkust zelfs van 100 tot 110 kilometer per uur.

Zware windstoten aan de noordkant van Ameland - Foto: NOS Ooggetuige

Rederij Doeksen heeft verschillende afvaarten van en naar Vlieland en Terschelling laten vervallen. Luchthaven Schiphol heeft vanwege de storm besloten om vandaag ruim 200 vluchten te annuleren. Door de harde wind kan er alleen op de Buitenveldertbaan worden gestart en geland.