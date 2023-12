Advies om geen eieren van hobbykippen te eten in omgeving Dordrecht vanwege PFAS

Bewoners van Dordrecht en drie omliggende gemeenten krijgen het advies om eieren van eigen kippen of van kinderboerderijen niet te eten. "We hebben de afgelopen tijd op 30 plekken in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden eieren geraapt en onderzocht", zegt een woordvoerder van de GGD Zuid-Holland-Zuid. "Meer dan 75 procent van de geteste eieren bevat te hoge gehaltes PFAS."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek in opdracht van de vier gemeenten na een steekproef eerder dit jaar door een laboratorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam, in opdracht van NRC. Uit die steekproef bleek dat het eten van slechts een of twee eieren per week in Sliedrecht al schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid.

Geen verband met Chemours

Het nieuwe onderzoek bevestigt het resultaat van de steekproef, maar maakt ook een groot voorbehoud: de onderzoekers van de GGD en het RIVM zien geen direct verband tussen de aanwezigheid van het Dordtse chemiebedrijf Chemours en de PFAS die ze in de eieren hebben aangetroffen.

Zowel in de eieren in de buurt van de fabriek als verder weg is te veel PFOS aangetroffen, een PFAS-soort die - voor zover bekend - niet wordt uitgestoten door het Dordtse chemiebedrijf. De chemische stof GenX, die de fabriek wel uitstoot, is juist niet of nauwelijks aangetroffen in de eieren. Het is volgens de gemeenten nog onduidelijk waar die vervuiling dan wel vandaan komt. Daar wordt aanvullend onderzoek naar gedaan. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

PFAS is een verzamelnaam voor slecht afbreekbare chemicaliën, die nadelige effecten kunnen hebben op de gezondheid. De GGD noemt een nadelige invloed op de leverfunctie en de werking van het immuunsysteem en verhoging van het cholesterolgehalte. De stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor de voortplanting en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Sommige stoffen uit de pfas-groep zijn vermoedelijk kankerverwekkend.

Moestuin

Zowel het RIVM als de GGD adviseren nu, in afwachting van het vervolgonderzoek, om voorlopig geen eieren van hobbykippen te eten. Dat zijn eieren van kippen die door een particulier worden gehouden, bijvoorbeeld in de achtertuin of bij de kinderboerderij. De GGD-woordvoerder zegt niet te kunnen inschatten om hoeveel hobbykippenhouders het gaat. Eieren uit de supermarkt zijn volgens RIVM en de GGD wel veilig.

Eerder werd al aangeraden om geen groenten of fruit uit eigen tuin te eten in de buurt van Chemours. Ook geldt in de regio het advies om geen slootwater te gebruiken om bijvoorbeeld de tuin te besproeien.