Heracles haalt Van de Looi binnen als opvolger van ontslagen Lammers

Heracles Almelo heeft Erwin van de Looi aangesteld als opvolger van trainer John Lammers. De 51-jarige voetbaltrainer en oud-speler van Vitesse, NAC Breda en FC Groningen heeft een contract getekend voor anderhalf seizoen als hoofdtrainer van de Almelose eredivisieclub.

Onder zijn voorganger Lammers verloor Heracles vijf van de laatste zes wedstrijden en daar kwam afgelopen zondag onder interim-trainer Hendrie Krüzen nog een 0-4 nederlaag thuis tegen Feyenoord over heen. De club uit Almelo staat nu vijftiende en is in de KNVB-beker al uitgeschakeld

"Ik ben blij om hier te zijn en ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan", zegt Van de Looi op de website van Heracles. "Ik ken Heracles Almelo als een energieke ploeg die goed voetbal speelt en veel wisselwerkingen heeft met het publiek. Daar sta ik ook voor en ik wil dit graag samen met de mensen hier koppelen aan positieve resultaten."

Derde eredivisieclub

Heracles wordt voor Van de Looi de derde eredivisieclub waar hij trainer wordt. Hij begon zijn trainerscarrière op het hoogste niveau in 2013 bij FC Groningen. Met de Groningers veroverde hij in 2015 voor het eerst in de clubhistorie de KNVB-beker. Na drie jaar Groningen stapte Van de Looi over naar Willem II, waar hij van 2016 tot 2018 werkzaam was.

Van 2018 tot en met de zomer van 2023 had de coach Jong Oranje onder zijn hoede. Onder hem werd Jong Oranje afgelopen zomer op het EK al in de groepsfase uitgeschakeld, waarna hij afzwaaide als bondscoach van de nationale jeugdselectie.

De nieuwe Heracles-trainer zal op dinsdag 2 januari voor de eerste keer de training leiden. Op woensdag 3 januari vertrekt de selectie naar Marbella voor een zesdaags trainingskamp.