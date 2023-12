16-jarige jongen vast voor explosie in Almere

De politie heeft een 16-jarige jongen opgepakt op verdenking van het veroorzaken van een explosie in Almere in de nacht van zaterdag op zondag. De ontploffing veroorzaakte flinke schade aan een woning.

De nacht daarvoor vond ook al een explosie plaats in de stad. Vanwege die explosie moesten enkele woningen worden ontruimd. De politie vermoedt dat er een verband is tussen de twee ontploffingen.

Link met meer geweldsincidenten

Ook legt de politie een link met andere incidenten, zoals een geweldsincident in een woning in Almere-Buiten op donderdag 9 november. De politie licht dat niet toe. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Afgelopen weekend waren er in heel Nederland zeker tien explosies, behalve in Almere ook bijvoorbeeld in de regio Rotterdam en Den Haag. Niemand raakte gewond, maar meerdere gebouwen raakten beschadigd. Voor zover bekend zijn in alle gevallen de daders nog voortvluchtig. De politie zoekt getuigen.