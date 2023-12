Nederland gaat nareizende gezinsleden helpen Gaza te verlaten

Gezinsleden van Palestijnen in Nederland die groen licht hebben gekregen voor gezinshereniging kunnen vanaf vandaag op de lijst komen om Gaza te verlaten. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan de NOS.

Eerder werd bekend dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aanvragen voor gezinshereniging met spoed zou behandelen, maar het was voor deze gezinsleden nog niet mogelijk om Gaza te verlaten. Alleen mensen met een Nederlands paspoort en hun gezinsleden, en personen met een Nederlandse verblijfsvergunning, kregen hulp om Gaza te verlaten. Dat verandert vandaag, meldt het ministerie.

Inmiddels hebben 30 gezinsleden in Gaza van de IND toestemming gekregen om naar Nederland te reizen. Het gaat in die zaken om partners en minderjarige kinderen die zich bij hun familielid in Nederland mogen voegen. Voor circa 25 personen loopt de procedure bij de IND nog, laat het ministerie weten.

Minderjarige kinderen

De beslissing van het ministerie raakt ook de situatie van Yasmin Mousa, die twee jaar geleden naar Nederland kwam en nu in Veenendaal woont. Zij kreeg eerder dit jaar te horen dat haar vier minderjarige kinderen uit Gaza over mochten komen, maar om Nederland in te kunnen reizen moesten zij eerst een zogeheten 'MVV-sticker' ophalen bij de dichtstbijzijnde ambassade.

In Gaza zelf zit geen Nederlandse ambassade en de grenzen met de buurlanden zaten ook voor de oorlog al dicht. Het lukte haar kinderen dan ook niet om binnen de gestelde termijn bij de ambassade in Caïro te komen. En dus moest Mousa vlak voor de oorlog een nieuwe aanvraag voor gezinshereniging indienen, waarna de behandeling zes tot negen maanden zou duren.

De NOS sprak Yasmin Mousa nog voordat bekend werd dat de Immigratiedienst procedures voor gezinshereniging met spoed zou behandelen: