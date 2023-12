Verpleegkundige die baan verloor na anti-Israël-filmpje 'onterecht ontslagen'

Het contract van verpleegkundige Younes el Harouchi bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had niet per direct beëindigd mogen worden. Dat zijn de twee partijen overeengekomen in een schikking. El Harouchi's contract werd vorige maand beëindigd nadat hij een filmpje met uitspraken van Israëlische politici had rondgestuurd naar enkele collega's.

In zijn contract stond een opzegtermijn van zes weken voor het ontbinden van zijn diensten. Ook zou de opzegging schriftelijk moeten gebeuren, maar El Harouchi ontving nooit een brief. In de schikking is opgenomen dat de opzegtermijn nu alsnog wordt gehonoreerd. El Harouchi krijgt zijn salaris tot 9 januari 2024 uitbetaald.

"De Staat ziet daarbij onder ogen dat bij nader inzien aan El Harouchi meer gelegenheid geboden had moeten worden voor wederhoor en dat de onmiddellijke beëindiging van de samenwerking een te vergaande maatregel is geweest", staat in de schikking. "El Harouchi ziet op zijn beurt onder ogen dat, mede gelet op de bijzondere positie van de Dienst Justitiële Inrichtingen binnen het Rijk, de Staat organisatiesensitiviteit verwacht van zijn medewerkers."

Als gevolg van de schikking gaat het kort geding over de kwestie niet door. De zaak zou vandaag dienen.

"Gevaarlijke boodschap"

De verpleegkundige, die werkte in Zeist, stuurde anderhalve maand geleden een video naar enkele collega's. "Zij vroegen mij in de pauze regelmatig naar Gaza. In de video zie je Israëlische politici die zeggen dat ze elke christelijke Palestijn, elke Arabische Palestijn gaan uitroeien", aldus El Harouchi. Hij schreef bij zijn bericht: "Het ware gezicht van deze smerige zionisten die verderf wensen te zaaien op aarde."

Toen hij later die dag moest werken, werkte zijn toegangspas niet meer. Op het kantoor van de directeur kreeg El Harouchi te horen dat hij een "gevaarlijke" boodschap had rondgestuurd, en zijn contract per direct werd beëindigd. El Harouchi vroeg nog om een waarschuwing, maar dat mocht niet baten.

Blij met uitkomst

In de schikking staat dat de verpleegkundige de gang van zaken "betreurt". En dat hij "de gevolgen van zijn handelen niet had kunnen voorzien en nooit had gewild dat de situatie zou escaleren". El Harouchi zal desondanks niet meer in dienst treden bij de DJI, maar laat weten inmiddels een nieuwe baan te hebben gevonden bij een revalidatiecentrum in Hilversum. Hij is blij met de uitkomst.

"Ik voel me gehoord. Het feit dat deze grote organisatie contact heeft opgenomen met ons om te zeggen: laten we als volwassenen om de tafel gaan zitten, want er zijn fouten gemaakt, keurig. Dat is een fijn gevoel", aldus El Harouchi. "Veel mensen zeiden: accepteer het gewoon, want je hebt te maken met de Staat. Maar nu heb ik toch mijn recht gehaald."

Facebookberichten verwijderen

De Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten het "pijnlijk" te vinden "voor beide partijen dat we niet in een gewoon gesprek nader tot elkaar konden komen. Ondanks mijn uitnodigingen om met elkaar in gesprek te gaan", aldus de directeur van de instelling in Zeist.

El Harouchi vroeg de DJI na het beëindigen van zijn contract meerdere keren om uitleg, waarop hij geen reactie kreeg. Daarop schakelde hij de belangenorganisatie Muslim Rights Watch in, die de DJI benaderde. Ook de NOS stelde vragen. De dienst nodigde El Harouchi na deze vragen uit voor een gesprek om uit te leggen waarom het contract was beëindigd, maar El Harouchi ging daar niet op in en startte een rechtszaak.

Muslim Rights Watch begon gelijktijdig een online campagne tegen de DJI. De twee partijen hebben daarover nu afgesproken dat El Harouchi de belangenorganisatie zal "verzoeken om op Facebook en Instagram en eventueel elders, geplaatste berichten, waarin een oproep wordt gedaan bepaalde telefoonnummers te bellen in verband met onderhavige zaak, te verwijderen en verwijderd te houden."