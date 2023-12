UEFA maakt zich geen zorgen na uitspraak over Super League: 'Klinkt erger dan het is'

De UEFA maakt zich geen zorgen na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Vanochtend werd bekend dat UEFA en de FIFA clubs niet mogen verbieden om een eigen competitie zoals de Super League te starten. "Het klinkt erger dan het is", zegt de Europese voetbalbond tegen de NOS.

"Deze uitspraak is geen goedkeuring van de Super League", schrijft de UEFA. Het onderstreept volgens de bond eerder dat het juridische kader van de UEFA niet helemaal op orde was. Dit is inmiddels aangepakt. "De UEFA heeft vertrouwen in de nieuwe robuustheid van haar regels."

Advocaat Edmon Oude Elferink begrijpt wat de UEFA schrijft. "Initiatieven zoals de Super League kunnen alleen worden belemmerd als daarvoor duidelijke en gerechtvaardigde criteria bestaan." In andere woorden: als statuten en andere juridische kaders worden aangepast, dan kunnen de sportbonden eventueel later alsnog andere competities verbieden.

Behoud voetbalpiramide

Desalniettemin is Oude Elferink verrast door de uitspraak van vanochtend. "Ik ging uit van een conservatievere uitspraak van het Hof en dacht dat het huidige Europese sportmodel meer beschermd zou worden. Er is zuiver mededingingsrecht toegepast."

De UEFA zegt zich verder in te zetten voor het behoud van de huidige voetbalpiramide. Ook vertrouwt de bond erop dat dit model wordt beschermd door Europese en nationale wetten.