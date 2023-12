Ook Tuitert en Kerstholt krijgen van Europese Hof gelijk in Icederby-zaak

De Internationale Schaats Unie (ISU) mag schaatsers die mee willen doen aan commerciële wedstrijden niet straffen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vandaag geoordeeld.

In een kwestie die vergelijkbaar is met de Super League-zaak proberen voormalig schaatser Mark Tuitert en voormalig shorttracker Niels Kerstholt al sinds 2016 het mogelijk te maken om een commerciële schaatswedstrijd (Icederby) te organiseren. De internationale schaatsbond ISU dreigde met levenslange schorsingen voor deelnemers, waardoor het evenement nooit van de grond kwam.

Onevenredig zware sancties

In de Icederby-zaak oordeelde de Europese Commissie in 2017 al dat de schaatsbond 'onevenredig zware sancties' wilde opleggen aan schaatsers en de opstelling van de ISU in strijd was met de 'antitrustwetgeving', een wet tegen monopolievorming. Ook het Europese Gerecht stelde Tuitert en Kerstholt in 2020 in gelijk in hun zaak tegen de ISU.

De schaatsbond ging tegen dat oordeel in beroep, maar heeft voor het Europese Hof, het hoogste rechterlijke orgaan binnen de Europese Unie, dus opnieuw geen gelijk gekregen.

Het Hof oordeelt dat het mogelijke verbod van de ISU niet transparant en proportioneel is. "Het geeft de ISU een duidelijk voordeel ten opzichte van haar concurrenten en heeft ongunstige gevolgen voor atleten, consumenten en televisiepubliek", aldus de rechters.

Na deze uitspraak is er geen beroep meer mogelijk.