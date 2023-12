Europese Hof geeft topclubs gelijk: UEFA mag Super League niet verbieden

Het Europese Hof van Justitie heeft een barrière voor het oprichten van de Super League weggenomen. Het hof in Luxemburg stelde de grote Europese voetbalclubs die plannen hebben om een eigen competitie op te richten, in het gelijk. Het verbod van de UEFA en FIFA gaat in tegen de Europese regels.

De uitspraak kan zorgen voor een aardverschuiving in het topvoetbal. De UEFA kan het oprichten van nieuwe clubcompetities niet langer zomaar verbieden. Sportbonden hadden tot nu toe het alleenrecht om competities uit te schrijven, ze acteren als het ware als een monopolist.

Het hof sprak zich ook uit tegen aangekondigde sancties aan deelnemende clubs en spelers van de UEFA. De UEFA dreigde twee jaar geleden met zware straffen voor clubs en spelers die aan de Europese Super League zouden deelnemen. Zo werd gesproken over het uitsluiten van voetballers voor deelname aan interlandvoetbal.

Twaalf clubs maakten in 2021 bekend een eigen, gesloten competitie te willen beginnen buiten de UEFA om. Van die twaalf zijn inmiddels alleen nog FC Barcelona en Real Madrid over die openlijk achter de plannen staan. De plannen zijn na de valse start inmiddels aangepast, met meer clubs en een promotie/degradatieregeling.