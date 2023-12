Utrecht wil met smallere rijstroken bomenkap op Amelisweerd voorkomen

Als de rijstroken op de A27 bij Utrecht worden versmald, kan de snelweg veel meer verkeer verwerken. Volgens de stad en de provincie Utrecht is verbreding van de snelweg dan niet nodig. Ook hoeven er geen bomen te worden gekapt op landgoed Amelisweerd.

De stad en de provincie presenteerden gisteravond een alternatief plan voor de omstreden verbreding van het drukke stukje snelweg. Daarbij denken ze ook aan beter openbaar vervoer en meer fietspaden.

Al jaren wordt er gesproken over verbreding van de A27, net ten noorden van knooppunt Lunetten. Het verkeer staat er vaak vast en meer asfalt is volgens Rijkswaterstaat de oplossing. Dat voornemen is omstreden, vooral omdat er tientallen bomen in het statige landgoed Amelisweerd voor moeten wijken. Bewoners demonstreerden meermaals en boden de Tweede Kamer in juni 2021 een petitie met meer dan 130.000 handtekeningen aan tegen de verbreding.

Zes in plaats van vier stroken

Ook de gemeente en de provincie Utrecht spraken zich uit tegen de verbreding. In februari kondigden ze een alternatief plan aan dat nu is uitgewerkt, meldt RTV Utrecht.

Het meest opvallende onderdeel is de capaciteitsvergroting van de A27 door versmalling van de rijstroken. In zuidelijke richting zouden er zes in plaats van de huidige vier rijstroken moeten komen. Als de rijstroken worden versmald, gaat de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur.

In het alternatieve plan wijzen de gemeente en provincie erop dat zo'n 40 procent van de automobilisten die op de A27 rijden, de regio helemaal niet verlaat. De hoop is dat zij in de toekomst kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets.

Volgens het plan moeten busverbindingen beter op elkaar aansluiten waardoor een rit met de bus korter duurt. Ook de fietspaden in de regio moeten worden uitgebreid en verbeterd. Gemeente en provincie willen in overleg met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Utrecht over aanpassing van de lestijden, zodat docenten en studenten pas na de spits hoeven te reizen.

Luchtkwaliteit

De gemeente en de provincie wijzen erop dat het alternatieve plan niet alleen voorkomt dat er bomen moeten verdwijnen, het zou ook veel goedkoper zijn dan de 1,5 miljard euro die de verbredingsplannen van Rijkswaterstaat kosten. Bovendien gaat de luchtkwaliteit erop vooruit als minder mensen de auto pakken.

"We hopen dat het Rijk nu met het plan aan de slag gaat en dat we in dialoog kunnen om te kijken welke elementen uit dit plan Den Haag kan overnemen zodat we de bereikbaarheid garanderen, het bos kunnen behouden en tegelijkertijd de groei van de regio kunnen faciliteren", zegt de Utrechtse gedeputeerde André van Schie (VVD).

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) sluit zich daarbij aan: "Wij denken echt dat we een heel kansrijk plan hebben gemaakt. We hopen dat dit het begin is van een afweging om het ook echt anders te gaan doen."