In kanaal gevonden lichaam van vermiste man uit Groningen

Het lichaam dat gisteren in een kanaal in Groningen werd gevonden, is van de 25-jarige Groninger die sinds zaterdag was vermist. Dat maakt de politie bekend. Over de doodsoorzaak is niets bekend, maar de politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf.

De politie, brandweer en vrijwilligers zochten naar Thomas van Zeewijk Vink. De man vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit het centrum van Groningen naar huis. Sindsdien ontbrak ieder spoor. Het lichaam werd gevonden in het Van Starkenborghkanaal.

Helikopter en drones

Bij de politie kwamen veel tips binnen. De politie riep omwonenden rond water in Groningen op om beelden van deurbelcamera's terug te kijken. Ook werden flyers uitgedeeld. Bij de zoektocht zijn duikers, drones, honden en een helikopter ingezet.

De man vertrok vrijdagnacht van een bedrijfsfeest aan de Kattenhage. Hij werd rond 01.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van ziekenhuis UMCG. De politie ging ervan uit dat de man richting de buurt van het Van Starkenborghkanaal was gegaan.