Mijn 2023 | Tiener Veijer maakte naam op de motor: 'Is eigenlijk gewoon mijn werk'

2023 loopt ten einde. Elf sporters en één trainer kijken in de traditionele eindejaarsserie terug op een bewogen jaar. Vandaag Collin Veijer.

Voor Veijer was 2023 het jaar waarin hij zijn debuut maakte in de Moto3, na de MotoGP en de Moto2 de derde wegraceklasse in de motorsport. Dat is op zich al bijzonder. Maar de 18-jarige Veijer maakte er meteen maar een sensationeel debuutjaar van.

In augustus stuntte hij in Oostenrijk met zijn eerste poleposition, in oktober stond hij in Thailand voor het eerst op het podium en in november won hij - als eerste Nederlander sinds 1990 - zijn eerste grand prix, in Maleisië. In de WK-stand eindigde de debutant verdienstelijk als zevende.

Een droomjaar, zou je zeggen, maar van enige extase is geen sprake bij de jonge Staphorster. "Nee, het is niet echt een droom of zo. Het is eigenlijk gewoon mijn werk. Ik heb geen andere keus dan winnen."