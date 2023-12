Volgende Mbappé dient zich aan: broertje Ethan (16) debuteert voor PSG

De volgende Mbappé dient zich aan. Ethan Mbappé, de pas 16-jarige broer van de Franse stervoetballer Kylian Mbappé. heeft woensdagavond zijn debuut gemaakt bij Paris Saint-Germain op het hoogste niveau in he Franse voetbal.

Nadat hij zijn oudere broer vanaf de bank twee keer had zien scoren in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Metz, mocht Ethan Mbappé in de tweede minuut van de blessuretijd het veld in voor de Uruguayaan Manuel Ugarte.

Stralende ouders

Het was al met al een mooie avond voor de familie Mbappé, want Kylian luisterde zijn vijfentwintigste verjaardag op met zijn zeventiende en achttiende doelpunt van het seizoen. Hij stond vervolgens nog even met zijn negen jaar jongere broertje in het veld en dat allemaal onder toeziend oog van hun stralende ouders.

Ethan Mbappé - een technisch begaafde, linksbenige middenvelder - zat al een keer eerder op de bank bij de kampioen van Frankrijk, maar kwam op 15 september thuis in het met 2-3 verloren duel tegen Nice niet in het veld.

Net als zijn oudere broer speelde Ethan, die op 29 december 17 wordt, voor het jeugdteam van de amateurclub AS Bondy in een voorstad van Parijs.