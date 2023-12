Meer alleenstaande jonge vreemdelingen naar Nederland in 2023, vooral Syriërs

De meeste jongeren komen per toeval in Nederland terecht. Ze vluchten omdat het onveilig is in hun eigen land of in de landen waar ze in eerste instantie naartoe zijn gevlucht. Zo worden Eritrese jongeren uit Israël gedeporteerd en vallen minderjarige vluchtelingen in Libië regelmatig in handen van mensenhandelaars. Doordat vluchtroutes complexer worden, onder meer door pushbacks , ontstaat er een vertragingseffect waardoor we dit jaar een opeenhoping van aanvragen zien.

Het is volgens de onderzoekers te verwachten dat de informatie over de lange wachttijden die nu in Nederland bestaan, rondgaat onder de jongeren. En dat het positieve imago van Nederland met snellere procedures geen reden meer is om naar Nederland te komen, zegt hoofdonderzoeker Isik Kulu-Glasgow. "Al zou het kunnen dat er nog steeds foutieve informatie rondgaat onder de jongeren."

Eerder was het beeld dat de regelingen voor asiel en nareis in Nederland relatief gunstig waren en snel. Dat was destijds een belangrijke reden waarom deze jongeren voor Nederland kozen, volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de afgelopen jaren is hun aandeel binnen de hele asielstroom toegenomen. De alleenreizende jongeren, zogenaamde amv'ers, vertegenwoordigen dit jaar 16 procent van het totale aantal eerste asielaanvragen. In 2015 was dat nog zo'n 9 procent. Vandaag presenteert instituut WODC onderzoek aan de Tweede Kamer naar de drijfveren van deze groep.

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat in Nederland asiel aanvraagt groeit. Tot en met november van dit jaar vroegen ruim 5400 alleenreizende jongeren asiel aan in Nederland, tegenover ongeveer 4200 in 2022 en 2200 in 2021.

Onder de Dublinverordening mag een minderjarige asielzoeker niet worden teruggestuurd naar het land van aankomst in Europa. Dat maakt doorreizen binnen Europa makkelijker. De jongeren beslissen vaak pas onderweg naar welk land ze gaan. Er kunnen dan vele redenen zijn waarom ze in Nederland terechtkomen.

Soms gebeurt dit door informatie die ze vooraf hebben gekregen van bekenden of op advies van mensensmokkelaars. Soms spelen vage positieve associaties zoals het Nederlandse voetbal een rol. Maar het kan ook zijn dat ze onderweg bevriend raken met mensen die onderweg zijn naar Nederland.

De reis duurt doorgaans anderhalf tot drie jaar. In die periode kan er veel gebeuren, waardoor de eindbestemming verandert. Zo kan het zo zijn dat ze Nederland als tussenstop zien voor hun eindbestemming, maar door de politie als minderjarige in de trein worden aangehouden en naar Ter Apel worden gebracht. Ook het strenge asielbeleid in andere Europese landen zoals Denemarken heeft effect op hun keuze voor Nederland.

Uit Syrië

De helft van de jongeren komt uit Syrië. Zij hebben na hun vlucht vaak meerdere jaren nabij hun thuisland gewoond. Maar naarmate ze daar meer te maken kregen met discriminatie en verslechterende economische omstandigheden, zoals in Turkije, reisden ze door naar Europa.

Ze kiezen vaker bewust voor Nederland vanwege het positieve imago van een veilige samenleving waar mensenrechten zijn gewaarborgd en jongeren toekomstperspectief hebben. Daarnaast hebben ze een groot sociaal netwerk in Nederland. "Syriërs zijn vaker hogeropgeleid en hebben meer toegang tot kennis over vluchtroutes en netwerken die ze delen via sociale media", zegt onderzoeker Kulu-Glasgow.

Na het recordjaar 2015, toen 98.850 amv'ers asiel aanvroegen in Europa, daalde het aantal aanvragen tot ongeveer 13.000 in 2019. Sindsdien stijgt het aantal amv'ers dat in Nederland asiel aanvraagt, net als in de rest van Europa. In 2022 waren dat er 39.520 in Europa en in 2023 waren het er tot en met november 37.345.

Nederland in top 3 EU

Het aantal alleenreizende jongeren dat naar Nederland komt, stijgt sneller dan in de rest van Europa, schreef de IND vorig jaar al. Let wel: niet overal hoeven onbegeleide jongeren asiel aan te vragen. In Frankrijk en Spanje komen ze in het jeugdbeschermingssysteem terecht. In 2015 stond Nederland nog op de zevende plek van landen met het meeste asielaanvragen van onbegeleide jongeren. In 2023 vroegen alleen in Duitsland en Oostenrijk meer alleenreizende jongeren asiel aan.

Onderstaande grafieken laten de ontwikkeling van het aantal asielaanvragen door amv'ers in Europa en Nederland zien: