Corona en griep pieken weer: kunnen we nog kerst vieren met kwetsbaren?

Met z'n allen aan een lange tafel gourmetten terwijl Last Christmas van Wham uit de speaker schalt. Kerst is weer normaal, voor de tweede keer sinds de coronapandemie. Geen maatregelen of speciale overheidsadviezen. Dat terwijl er nu meer coronavirusdeeltjes in het rioolwater zitten dan tijdens de hoogste piek van de pandemie en er sprake is van een griepepidemie, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Is kerst vieren als vanouds dan wel zo slim?

Dat er veel wordt gesnotterd en gehoest rond de feestdagen is de normaalste zaak van de wereld, zegt viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). "Het is een echt luchtwegvirussenseizoen zoals altijd, maar dan met één virus meer: corona." Toch zijn we volgens Kroes alerter dan voorheen. "Het wordt nu allemaal met meer spanning gevolgd dan vroeger, door onze ervaringen met corona."

'Andere nare virussen'

Dat valt epidemioloog en gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg van het Amsterdam UMC ook op. "Dat er veel zieken zijn in de winter is van alle tijden. Eerder maakten we ons daar totaal niet druk om. Om corona maken we ons nu wel zorgen, terwijl er momenteel ook andere, nare virussen rondgaan. Zo is er een best wel stevige bronchitis en is het RS-virus voor kinderen veel zorgwekkender dan corona. Ook gaan er hevige griepvirussen rond."

In de grafiek hieronder zijn de rioolwatermetingen van het RIVM weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat het aantal coronavirusdeeltjes niet eerder zo hoog lag: