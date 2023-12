Hoe kruisbandblessure Boscagli's leven veranderde: 'Zat bij mensen zonder benen en armen'

Als het aan PSV-trainer Peter Bosz ligt, mag Olivier Boscagli een Nederlands paspoort krijgen. Dan heeft Oranje volgens hem weer een goede centrale verdediger erbij. De opmerking van Bosz is uiteraard niet serieus te nemen, maar zijn boodschap des te meer. Boscagli verkeert momenteel, net zoals vele andere PSV'ers, in bloedvorm. Passen, koppen, tackles, doordekken en recentelijk nog scoren tegen Feyenoord. De linksbenige Boscagli krijgt de lofzang voor zijn complete spel, dat naadloos past bij het dynamische voetbal dat koploper PSV onder Bosz speelt. "Het is geweldig om in dit elftal te voetballen. Je ziet dat de spelers genieten. Winnen is leuk, maar als je dat met goed voetbal doet, geniet je nog meer", zegt Boscagli op trainingscentrum De Herdgang aan de rand van Eindhoven. Vier trainers De geboren Monegask vertrok medio 2019 van Nice naar PSV en werkte sindsdien onder diverse trainers, met wisselend succes. Hij kreeg eerst met Mark van Bommel te maken. "Ik had een goede band met hem, maar in voetballend opzicht klikten we niet. Hij wilde graag dat een verdediger iemand af en toe ook onder gras stopte", aldus Boscagli. "De komst van Roger Schmidt was daarna een betere match, omdat hij net als Peter Bosz veel meer van balbezit uitgaat. Daarom hebben we dit seizoen het voetbal van Bosz, denk ik, snel onder de knie gekregen: omdat veel spelers uit de periode van Schmidt nu nog bij de club zitten." De inbreng van Boscagli was vorig seizoen onder trainer Ruud van Nistelrooij gering. "Ik kwam terug van een zware blessure, dus het basisteam stond er al. We speelden bovendien een ander type voetbal dan bij Schmidt. De resultaten waren er wel, maar het was niet genoeg om kampioen te worden. Het was lastig voor mij."

De trainer van PSV vertelt op 7 december na het competitieduel met sc Heerenveen hoe tevreden hij momenteel is met de prestaties van Olivier Boscagli. - NOS

Boscagli heeft het benoemd: zijn blessure. Zijn voetballeven kwam in april 2022 op z'n kop te staan toen hij in de competitiewedstrijd tegen RKC een kruisband in zijn rechterknie afscheurde. Een maandenlang herstel stond hem te wachten. "Ik was nooit bang voor een blessure, maar alles werd zwart voor m'n ogen na het horen van het nieuws. Ik was echt van slag", vertelt hij. De spelers van PSV staken hem nog een hart onder riem door voor het duel met Leicester City in de Conference League met een speciaal Boscagli-shirt het veld op te lopen. "De eerste weken van mijn herstel waren een ramp, omdat ik alleen maar op de bank mocht liggen", zegt Boscagli. "Mijn zoon was toen pas acht maanden, maar ik kon helemaal niet voor hem zorgen. Geen luiers verschonen of hem te eten geven, helemaal niets!"

Ik zat op een kamer met mensen, van wie een aantal geen benen en armen meer had. Maar wat mij vooral opviel: ze waren vrolijk en gelukkig. Olivier Boscagli

Hij kreeg van PSV toestemming om in Frankrijk het eerste deel van zijn herstel te doen en koos daarvoor het gerenommeerde revalidatiecentrum in Saint-Raphaël aan de Côte d'Azur. Die keuze bleek voor Boscagli een ervaring voor het leven. "Ik zat op een kamer met mensen, van wie een aantal geen benen en armen meer had. Ze werkten keihard om met behulp van protheses hun kwaliteit van leven beter te maken. Maar wat mij vooral opviel: ze waren vrolijk en gelukkig", vertelt Boscagli. "Dat had veel impact op mij. Ik kon weleens klagen, omdat ik een paar maanden niet kon voetballen, maar zij konden nooit meer op een natuurlijke manier lopen of met hun handen iets voelen. Wie ben ik dan om over een knie te klagen, die binnen enkele maanden hersteld is? Ik heb daar veel van geleerd, een mooie levensles. Ik kan daardoor op en naast het veld nu nog meer genieten van de dingen die ik doe." Geen angst voor kunstgras Boscagli maakte in februari zijn rentree en zegt geen last meer te hebben van zijn knie. "Ik ken mijn lichaam nu veel beter. Ik sta continu in contact met de fysio om het gevaar van overbelasting tegen te gaan. Angst voor kunstgras? Nee, dat niet. Maar een aantal weken geleden bij Heracles vroeg ik aan de trainer of hij mij bij een veilige tussenstand uit voorzorg kon wisselen. Dat is toen ook gebeurd."

Olivier Boscagli tijdens zijn revalidatieperiode in 2022 - Foto: Instagram: Olivier Boscagli

De 26-jarige Boscagli is niet het type dat snel de spotlights opzoekt. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hij wordt vooral blij van zijn dagelijkse ritten door het bos. Boscagli komt namelijk als enige speler uit de A-selectie op de fiets naar de training, weer of geen weer. Debuut in Les Bleus Er is één ding waar Boscagli wel heel graag de fiets voor zou willen laten staan: een debuut in 'Les Bleus'. "Ik heb sinds onder-17 altijd deel uitgemaakt van de Franse selectie, alleen die laatste stap ontbreekt nog", glimlacht hij.

Olivier Boscagli nadat hij de 0-2 heeft gemaakt voor PSV in het uitduel met Feyenoord op 3 december - Foto: ANP