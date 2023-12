Wekdienst 21/12: Marengo-proces gaat verder • Spannende dag voor Europees voetbal

Eerst het weer: het wordt vandaag een onstuimige dag met geregeld buien. In de loop van de ochtend en in de middag zijn er zware windstoten vanwege storm Pia. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat verder. De advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi hebben per direct de verdediging neergelegd, werd deze week bekend. Taghi zit daardoor weer zonder advocaat.

VN-rapporteur Balakrishnan Rajagopal voor huisvesting is bezig met zijn laatste dag van zijn bezoek aan Nederland. De woonrapporteur vertelt vanmiddag wat hem is opgevallen. Hij ging langs bij asielzoekerscentra in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen en onderzocht of er voor alle bevolkingsgroepen wel adequate huisvesting is.

Huisartsen leggen tussen 10.00 uur en 11.00 uur het werk neer. Ze volgen dan een uitspraak in een beroepszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. De huisartsen vinden de tarieven voor dit en volgend jaar te laag.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt in een zaak tussen de Europese voetbalbond UEFA en de voetbalclubs die een Europese Super League willen oprichten. De UEFA dreigt betrokken clubs en spelers te bestraffen als er een dergelijke competitie komt.

Wat heb je gemist?

Een 71-jarige man is in de Amerikaanse staat Oklahoma vrijgesproken van moord, na ruim 48 jaar in de cel te hebben gezeten. Glynn Simmons is daarmee de Amerikaan die het langst heeft vastgezeten voor een vergrijp dat hij niet heeft gepleegd.

Simmons werd in 1975 samen met een medeverdachte ter dood veroordeeld voor de moord op Carolyn Sue Rogers, een kassamedewerkster in een slijterij in Edmond, Oklahoma. Zij werd tijdens een overval door twee mannen doodgeschoten.

Ander nieuws uit de nacht:

Venezuela draagt tien mensen over aan VS in gevangenenruil: in ruil voor de vrijlating van een bondgenoot van president Maduro laat Venezuela zeker tien Amerikanen naar de VS gaan.

Meerdere mensen neergestoken bij grote vechtpartij in Eindhoven: zo'n vijftien mensen waren erbij betrokken. Op straat werd onder meer een hakbijl gevonden.

Tientallen woningen ontruimd in Arnhem na vondst handgranaat: aan de voordeur van een woning in het appartementencomplex Kleine Oord werd rond 03.00 uur een handgranaat gevonden.

En dan nog dit:

Het definitieve vonnis over de Decembermoorden met de veroordeling van oud-president Bouterse heeft voor opluchting gezorgd bij de nabestaanden. Partijgenoten van Bouterse reageerden teleurgesteld. Bekijk hieronder een samenvatting van de dag, vanuit Suriname en Nederland.