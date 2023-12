Hassan en Kipchoge kiezen voor marathon Tokio in aanloop naar Spelen

Sifan Hassan heeft weer een marathon in haar agenda staan. Op 3 maart 2024 loopt de Nederlandse in Japan die van Tokio. Dat zal de derde wedstrijd over 42,2 kilometer uit haar carrière worden.

De olympisch kampioene van Tokio op de 5.000 en 10.000 meter liep dit jaar haar eerste twee marathons en maakte daarin grote indruk. Bij haar debuut in april in Londen liep Hassan direct een Nederlands record van 2.18.33, waarmee ze ook voldeed aan de eisen voor een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs.

In oktober verbaasde ze de atletiekwereld nogmaals met haar zege op de marathon van Chicago in een tijd van 2.13.44, de op een na snelste marathon ooit gelopen bij de vrouwen.

'Verslaafd aan de pijn'

"Ik ben verslaafd aan de pijn van de marathon", zei Hassan begin deze maand tegen de NOS. Maar of ze volgend jaar in Parijs ook op dat atletiekonderdeel zal starten is nog niet bekend.

Wel zegt ze nu: "Ik denk dat Tokio de perfecte voorbereiding is richting de Olympische Spelen van Parijs, omdat ik goede olympische herinneringen heb aan de stad. Het voelt alsof het kan bijdragen aan mijn olympische vuur. In de straten van Tokio hoop ik mijn marathonreis voort te zetten. Ik wil ervan leren, omdat elke marathon weer anders is."