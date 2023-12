Tientallen woningen ontruimd in Arnhem na vondst handgranaat

In de binnenstad van Arnhem zijn vannacht tientallen woningen ontruimd, na de vondst van een handgranaat rond 3.00 uur. Die was aan de voordeur vastgeplakt van een woning in het appartementencomplex Kleine Oord.

Door de vondst moesten de inwoners van zo'n 50 à 75 woningen in de directe omgeving hun huis uit. Deze mensen werden in de buurt opgevangen in het filmtheater Focus, en mochten iets voor 6.00 hun huis weer in. Op dat moment werd de omgeving weer veilig geacht door de Explosieven Opruimingsdienst, die de handgranaat veilig verwijderd had.

De politie heeft nog niemand opgepakt naar aanleiding van de vondst, en doet nu verder onderzoek.