Argentijnse president kondigt economische maatregelen aan na straatprotest

De nieuwe Argentijnse president Milei heeft een reeks maatregelen aangekondigd die de economie een nieuwe impuls moeten geven, enkele uren nadat duizenden landgenoten in de hoofdstad Buenos Aires de straat opgingen tegen zijn rechtse en economisch liberale beleid.

Milei (53) won vorige maand de verkiezingen als de rechts-populistische kandidaat, die het land met onconventionele maatregelen uit de economische malaise wil halen. Hij heeft nu aangekondigd flink te gaan snijden in de overheidsregels voor ondernemers en privatisering mogelijk te gaan maken van bedrijven die nu in staatshanden zijn.

Ook wil hij het mes zetten in regelgeving die nu bijvoorbeeld huurders of werknemers beschermt en subsidies verlagen voor elektriciteit en openbaar vervoer voor armere mensen.

'Land herbouwen'

"Het doel is om ons land te herbouwen, autonomie en vrijheid terug te geven aan het individu en de enorme hoeveelheid regels die de economische groei in ons land hebben geblokkeerd te veranderen", zo zei Milei in een toespraak op tv.

Enkele uren daarvoor waren duizenden Argentijnen de straat op gegaan in Buenos Aires uit protest tegen Milei's economische plannen. Zij liepen naar het beroemde Plaza de Mayo, het plein dat al sinds de jaren 70 wordt gebruikt voor demonstraties tegen de overheid. Op wat duw- en trekwerk met de politie na verliep de mars rustig.