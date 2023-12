Meerdere mensen neergestoken bij grote vechtpartij in Eindhoven

Bij een grote vechtpartij vlak voor middernacht zijn in Eindhoven meerdere mensen gewond geraakt, zo meldt de politie. Om hoeveel mensen het gaat en hoe zij eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Zij werden door politie met steekwonden aangetroffen aan de Berliozlaan, in het zuidwesten van de stad, en zijn naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden.

Een deel van de gewonden werd later ook aangehouden door de politie, op verdenking van openbare geweldpleging of mishandeling.

Aan de steekpartij ging volgens het Eindhovens Dagblad een ruzie vooraf, waarbij zo'n 15 mensen betrokken waren. Waarover die ging, is niet bekend. Na afloop werden op straat en in de bosjes onder meer een hakbijl, doormidden gebroken stokken, mobiele telefoons, een hamer en messen gevonden. Ook bleek er een auto met een Duits kenteken totaal vernield te zijn.