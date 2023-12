71-jarige in Oklahoma na ruim 48 jaar cel vrijgesproken van moord

Een 71-jarige man is in de Amerikaanse staat Oklahoma vrijgesproken van moord, na ruim 48 jaar in de cel te hebben gezeten. Glynn Simmons is daarmee de Amerikaan die het langst heeft vastgezeten voor een vergrijp dat hij niet heeft gepleegd. Hij werd al in juli vrijgelaten uit de cel na twijfel over het bewijsmateriaal in zijn zaak, maar is nu pas formeel vrijgesproken.

Simmons werd in 1975 samen met een medeverdachte ter dood veroordeeld voor de moord op Carolyn Sue Rogers, een kassamedewerkster in een slijterij in Edmond, Oklahoma. Zij werd doodgeschoten tijdens een overval door twee mannen.

Kort daarna werden Simmons en zijn medeverdachte Don Roberts aangewezen als daders door een 18-jarige vrouw die in de winkel in haar hoofd was geschoten, maar dat overleefde. Op haar getuigenis was de veroordeling gebaseerd, maar ze bleek later echter zichzelf te hebben tegengesproken.

In 1977 werd de doodstraf voor beide mannen omgezet naar levenslang.

Ontlastend bewijsmateriaal

Een rechter in Oklahoma City oordeelde eerder dit jaar dat de rechtszaak tegen Simmons en zijn medeverdachte over moest worden gedaan, omdat er ontlastend bewijsmateriaal nooit door de politie was overgedragen aan de aanklagers en de verdediging. In één politierapport kwam bijvoorbeeld een getuige aan het woord, die andere mensen aanwees als daders. Simmons zelf heeft altijd volgehouden dat hij in een heel andere staat was, toen de overval plaatsvond.

Roberts kwam in 2008 al voorwaardelijk op vrije voeten, maar zijn veroordeling staat nog steeds.

De openbaar aanklager in de stad zegt nu geen nieuwe zaak meer te willen beginnen omdat er geen bewijsmateriaal meer over is, en de rechter oordeelt nu dat Simmons 48 jaar onschuldig heeft vastgezeten.

Rondkomen van donaties

"Dit is een les in vasthoudendheid en weerbaarheid", zo zei de vrijgesproken man tijdens een korte persverklaring. "Laat niemand je vertellen dat je niet meer kan worden vrijgesproken, want het is altijd mogelijk."

Simmons heeft nu recht op 175.000 dollar smartengeld van de staat, en volgens zijn advocaat is hij ook voornemens om de staat aan te klagen om er een hoger bedrag uit te halen. Zulke compensatie kan echter jaren duren, waarschuwde die, en in de tussentijd moet Simmons onder meer behandeld worden voor kanker, een ziekte die pas werd ontdekt na zijn vrijlating. Hij heeft ook geen andere bron van inkomsten. "Glynn moet nu rondkomen van donaties via crowdfunding, dat is de manier waarop hij zijn huur betaalt en eten koopt."