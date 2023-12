500 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Bij een controle in de Rotterdamse haven is 500 kilo cocaïne gevonden, verstopt in een container vol met jam en marmelade. De straatwaarde van de gevonden partij drugs is zo'n 37,5 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

In in totaal acht vaten zat behalve jam en marmelade ook coke verstopt, ontdekte de Douane en Zeehavenpolitie. De container was afkomstig uit Colombia en had een Nederlands bedrijf als bestemming. Dat bedrijf heeft waarschijnlijk niets met de smokkel te maken, zegt het OM. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Voor de Rotterdamse haven is 500 kilo slechts een kleine partij: afgelopen zomer bleek de politie daar ruim 8000 kilo coke te hebben onderschept, de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Directeur Peter van Buijtenen zei toen dat zulke grote partijen zeldzaam zijn, en dat er vaker kleinere hoeveelheden worden onderschept. "Het lijkt erop dat ze het risico liever willen spreiden."