Beukema en Zirkzee laten met Bologna koploper Inter struikelen in Coppa Italia

Internazionale, koploper in de Serie A, is al in de achtste finales van het Italiaanse bekertoernooi uitgeschakeld door Bologna. Door een doelpunt van Sam Beukema en twee assists van Joshua Zirkzee won Bologna in Milaan na verlenging met 2-1.

Bij de bezoekers stond niet Zirkzee, die dit seizoen al acht keer had gescoord, als spits in de basis, maar diens landgenoot Sydney van Hooijdonk. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd, waarin het 0-0 bleef, kwam Zirkzee voor Van Hooijdonk binnen de lijnen.

Nadat Carlos Augusto de thuisploeg, met Davy Klaassen in de basis, in de 92e minuut op voorsprong had gezet, pakte Zirkzee een hoofdrol. In de 112e minuut stelde hij Beukema in staat de 1-1 te maken en niet veel later was hij de aangever bij het winnende doelpunt van Dan Ndoye.

Ook al exit Napoli

Dinsdagavond vloog ook Napoli al uit de Coppa Italia. De regerend kampioen liet zich verrassen door Frosinone. De nummer 13 van de Serie A won in Napels met liefst 4-0. Enzo Barrenechea, Giuseppe Caso, Walid Cheddira en Abdou Harroui scoorden in de tweede helft.

Voor Napoli zat het bekertoernooi er vorig seizoen ook al op na de achtste finales. Toen was Cremonese te sterk.