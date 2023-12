Feyenoord sluit jaar af met nipte zege op FC Utrecht in bekertoernooi

Feyenoord heeft het kalenderjaar afgesloten met een 2-1 thuisoverwinning op FC Utrecht en daarmee de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi bereikt.

Quinten Timber had Utrecht-doelman Matthijs Branderhorst al een keer aan het werk gezet met schot, toen hij in de achtste minuut Calvin Stengs met een fraai passje bediende en daarmee de 1-0 inleidde. De doelpuntenmaker stond op zijn beurt na een klein halfuur met een subtiel 'chipje' aan de basis van de 2-0 van Igor Paixão.

Die tussenstand illustreerde de overmacht van de thuisploeg. FC Utrecht, dat na een slechte competitiestart onder de nieuwe trainer Ron Jans flink opgeleefd was, had weinig tot niets in te brengen en had het aan een reflex van Branderhorst op een kopbal van Santiago Gimenez te danken dat de schade niet nog verder opliep.

Aansluitingstreffer Utrecht

Des te onverwachter was de aansluitingstreffer kort voor rust. Na knap voorbereidend werk van Souffian El Karouani, die de opnieuw in de basis begonnen Javairô Dilrosun dolde, tikte Taylor Booth de 2-1 binnen.

Ook in de rommelige tweede helft bleef Feyenoord de bovenliggende partij, maar was de dreiging een stuk minder dan voor rust. Het dichtst bij een treffer was Ayase Ueda kort nadat hij collega-spits Gimenez was komen aflossen. De uithaal van de Japanner raakte de buitenkant van de kruising.

FC Utrecht beet in de slotfase nog flink van zich af, maar in de buurt van de gelijkmaker kwam het niet echt.