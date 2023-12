Liverpool wint in kwartfinale League Cup van West Ham, goal Gakpo

Liverpool heeft zich ten koste van West Ham United geplaatst voor de halve finales van de League Cup. De nummer twee van de Premier League beleefde een zorgeloze avond en versloeg West Ham in eigen huis met 5-1. Oranje-international Cody Gakpo droeg met een doelpunt bij aan de zege.

Een dag eerder voegden competitiegenoten Chelsea en Fulham (na strafschoppen) en Middlesbrough zich al bij de laatste vier van het bekertoernooi. Laatstgenoemde staat momenteel op de dertiende plek in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Productieve tweede helft

Bij rust leidde Liverpool pas met 1-0, dankzij een doelpunt van Dominik Szoboszlai. In een productieve tweede helft leidden Curtis Jones (tweemaal), Gakpo en Mohamed Salah de ploeg naar een eenvoudige zege. Tussendoor scoorde Jarrod Bowen de eretreffer namens West Ham, dat op de achtste plaats in de Premier League staat.

Gakpo zorgde in de 71ste minuut voor de 3-0 nadat hij alle tijd en ruimte had gekregen om te schieten. De 24-jarige aanvaller plaatste de bal fraai in de hoek.

De halve finales van het bekertoernooi worden in januari afgewerkt, de finale staat eind februari op het programma.