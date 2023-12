Venezuela draagt tien mensen over aan VS in gevangenenruil

De Venezolaanse autoriteiten laten zeker tien Amerikanen naar de VS gaan, in ruil voor de vrijlating van een bondgenoot van president Maduro door de Amerikanen. Het gaat om Alex Saab, een Colombiaanse zakenman die gratie heeft gekregen van president Biden. Hij is inmiddels in Venezuela aangekomen en begroet door Maduro.

Saab werd in 2020 op de verzoek van de Amerikanen opgepakt op de Kaapverdische Eilanden, toen hij met zijn privévliegtuig een tussenstop maakte om te tanken. Een jaar later werd hij uitgeleverd aan de VS. Hij wordt verdacht van het sluiten van deals voor president Maduro, corruptie, diefstal van overheidsgeld en het witwassen van geld in de Verenigde Staten.

Volgens het Witte Huis heeft Biden "niet lichtzinnig" besloten tot de vrijlating. De vrijlating van Saab wordt gezien als een overwinning voor Maduro. De zakenman was nog niet veroordeeld, maar zijn terugkeer naar Venezuela leek voorheen onwaarschijnlijk.

Tien Amerikanen zullen worden teruggestuurd naar de VS. Ook de voortvluchtige zakenman Leonard Francis wordt aan de VS overgedragen. Hij heeft bekend dat hij betrokken was bij een corruptieschandaal bij de Amerikaanse marine. Hij ontsnapte tijdens zijn huisarrest, sloeg op de vlucht naar Venezuela en werd daar aangehouden. Ook zeker twintig binnenlandse oppositiefiguren worden door Venezuela vrijgelaten.

Betere relaties

Tussen het olierijke Venezuela en de VS waren de banden de afgelopen jaar stevig bekoeld. Onder het bewind van president Maduro kwam het land in een diepe economische en politieke crisis, met miljoenen vluchtelingen tot gevolg. Bovendien is er veel kritiek op Maduro vanwege zijn autoritaire regime en de verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen van 2018.

Maar de relatie lijkt iets beter te worden. De Venezolaanse regering heeft toegezegd dat de verkiezingen van volgend jaar eerlijk zullen verlopen en sindsdien zijn de strenge economische sancties wat minder streng geworden. Het Witte Huis heeft de afgelopen weken wel gezegd dat het van Venezuela vooruitgang wil zien in het proces om eerlijke verkiezingen te organiseren.

Zo had Venezuela tot 30 november de tijd om het deelnameverbod van bepaalde oppositieleden te schrappen, maar dat is nog niet gebeurd. Met de gevangenenruil hopen de Amerikanen het gesprek met Venezuela op gang te houden.