Lichaam gevonden in kanaal Groningen in zoektocht naar vermiste man

De politie heeft in een kanaal in Groningen een lichaam gevonden. Onderzocht wordt of het gaat om de 25-jarige man die sinds zaterdag wordt vermist.

Het lichaam werd vanmiddag gevonden In het Van Starkenborghkanaal. De politie laat aan RTV Noord weten dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Verdere informatie kon nog niet worden gegeven.

Meerdere keren gezocht

In Groningen wordt al enkele dagen gezocht naar de vermiste Thomas van Zeewijk Vink. De 25-jarige man vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit het centrum van Groningen naar huis. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.

De politie, brandweer en vrijwilligers van SAR (Search and Rescue-team) hebben op diverse plekken gezocht naar de man. Bij de zoekacties werden ook honden, duikers, helikopters en drones ingezet. Bij de politie kwamen veel tips binnen over de vermissing.

Vandaag werd er opnieuw gezocht in het water langs de vermoedelijke route die de man heeft afgelegd. Volgens de politie vertrok hij van zijn werk aan de Kattenhage. Daarna is hij rond 01.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van ziekenhuis UMCG. De politie gaat ervan uit dat de man daarna richting de buurt van het Van Starkenborghkanaal is gegaan.