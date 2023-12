Gemeente stuurt asielzoekers in noodopvang Uden niet weg

De asielzoekers die vandaag zijn aangekomen bij de noodopvang in Uden worden niet weggestuurd, meldt de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt. De gemeente zegt niet te gaan handhaven en wil de rechtszaak van komende vrijdag afwachten.

Vanmiddag werd duidelijk dat de noodopvang in het Van der Valk-hotel niet open kon. De voorzieningenrechter schorste de vergunning op het allerlaatste moment, nadat omwonenden naar de rechter waren gestapt. Door de schorsing, die tot vrijdag zou duren, moest de opvang gesloten blijven.

Ondertussen arriveerden al wel de eerste asielzoekers bij de noodopvang. Het COA zei het "spijtig en inhumaan te vinden als zij dezelfde dag nog worden weggestuurd". Bovendien werd het volgens het COA lastig om de asielzoekers weer bij dezelfde azc's onder te brengen, omdat de plekken die zij verlieten inmiddels weer door anderen waren bezet.

Gemeente gaat niet handhaven

Nu de vergunning tijdelijk is geschorst, mag er niemand worden opgevangen in het hotel. Toch lijkt het erop dat de asielzoekers die vandaag zijn aangekomen, mogen blijven.

De gemeente Maashorst zegt de schorsing om verschillende redenen niet te gaan handhaven. "Er is concreet zicht op legalisatie, omdat de vergunning er ligt. Bovendien is de nood hoog en zijn de omstandigheden in Ter Apel mensonterend", zo schrijft de gemeente in een verklaring.

De gemeente heeft het COA laten weten dat er voorlopig niet nog meer mensen in het hotel mogen worden toegelaten, in afwachting van wat de rechter vrijdag beslist, meldt Omroep Brabant.

Slepende kwestie

De noodopvang in Uden is al langer een punt van discussie bij de omwonenden en de gemeente. In juli maakte de gemeente bekend dat het hotel als opvang zou gaan dienen.

Een groep van 32 omwonenden stapte naar de rechter om uitstel te vragen. Ze wezen erop dat de vergunningaanvraag niet op orde zou zijn geweest, waardoor ze niet in staat waren om bezwaar te maken.

De rechter gaf de bewoners gelijk en oordeelde dat de gemeente onzorgvuldig had gehandeld. Maar de gemeente ging in hoger beroep. Ook het hof gaf de omwonenden gelijk, maar stelde ook vast dat het verbod op huisvesting van asielzoekers alleen zou gelden totdat de gemeente een besluit had genomen over de vergunning.

Gisteren maakte de gemeente Maashorst bekend dat er een vergunning was verleend voor de opvang van in totaal 300 asielzoekers in de komende drie jaar in het hotel. De omwonenden stapten daarop opnieuw naar de rechter, met als gevolg dat de vergunning tot vrijdag werd geschorst. Dan wordt er bij de rechtbank verder gesproken over de vergunning.