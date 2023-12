Opluchting na veroordeling oud-president Bouterse, partijgenoten teleurgesteld

Veel reacties verwijzen ook naar hoe deze uitspraak het vertrouwen in de rechtsstaat versterkt, en het Surinaamse Hof van Justitie wordt in de reacties geprezen.

De rechtszaak werd ook door Surinamers in Nederland aandachtig gevolgd. Bij de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam kwamen nabestaanden van de Decembermoorden samen. "Dit is een vonnis waarvoor je alleen maar felicitaties kan ontvangen, na 41 jaar", zegt Romeo Hoost. Hij is voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname en een neef van Eddy Hoost, een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden.

"Het is een dag om eer te bewijzen aan degenen die zich heel sterk gemaakt hebben voor een democratisch Suriname. En dat we daar blij om mogen zijn: dat de rechterlijke macht getoond heeft dat dat ook zo is", zegt Lilian Gonçalves jurist en nabestaande van de slachtoffers.

Bouterse werd al twee keer eerder tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar bleef altijd op vrije voeten. Nu Bouterse in hoger beroep is veroordeeld, is er geen beroep meer mogelijk. Bouterse is nog niet gearresteerd.

De oud-legerleider werd vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol in de Decembermoorden. In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien mannen gedood in de hoofdstad Paramaribo: tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse.

Nabestaanden die elkaar in de armen vliegen en de Surinaamse regering die spreekt van "een belangrijk moment van heling": opluchting en vreugde overheersen in de reacties op de veroordeling van de voormalige Surinaamse president Desi Bouterse. Zijn partijgenoten zijn teleurgesteld en blijven achter de oud-president staan.

Veel van de aanhangers van Bouterse willen niet met de NOS-verslaggever in Paramaribo praten. "Dit is het werk van de kolonisator dat jullie bezig zijn uit te voeren", zegt een van hen. "Niemand kan aan hem komen", roept een van de aanhangers in het voorbijgaan over de toekomstige arrestatie van de oud-president. "Hij gaat nooit de gevangenis in", zegt een ander vastberaden.

De aanhangers herhalen daarmee argumenten die de oud-president zelf ook vaak aanhaalde in het verleden. Herhaaldelijk wees Bouterse daarbij ook naar Nederland. Volgens hem houdt Nederland belangrijke informatie rond de gebeurtenissen in december 1982 achter.

Toch klinken er ook andere geluiden, bijvoorbeeld bij het partijcentrum van de NDP, de partij van Bouterse. "Het is een zwarte bladzijde in de historie van de rechtsstaat in Suriname", zegt een van de aanwezige Bouterse-aanhangers. "Mijn analyse is dat het een zeer politiek proces is."

Anderen hopen juist dat het vonnis voor rust zorgt. "We hoeven niet meer te discussiëren over of hij het wel of niet heeft gedaan. Hij is veroordeeld", zegt Guilly Koster, presentator van het Amsterdamse radiostation mArt. "Misschien komt er eindelijk rust in Suriname en Nederland", zegt mArt-radiomaker Norman van Gom.

Riek Karg, vrijwilliger bij radio mArt, wil graag vooruit kijken. "Hoe kunnen we dit land op een positieve manier verder brengen. Suriname heeft er recht op", zegt ze.

Die hoop leeft ook bij nabestaanden in Nederland bij de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Ook zij zijn trots op het hof. "Ik heb vertrouwen in ons rechtssysteem, het rechtssysteem van Suriname", zegt een van hen.