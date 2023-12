Oud-bisschop Harrie Smeets (63) van Roermond overleden

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond is vanmiddag op 63-jarige leeftijd overleden, meldt het bisdom Roermond. Smeets was al enkele jaren ernstig ziek.

Smeets werd in oktober 2018 benoemd tot bisschop. In 2021 werd bij hem een hersentumor ontdekt en begin dit jaar werd duidelijk dat behandeling niet meer mogelijk was.

Na enkele jaren moest Smeets vanwege zijn verslechterde gezondheid het ambt neerleggen. Afgelopen juli stopte de bisschop met zijn werk en een maand later verleende de paus Smeets eervol ontslag als bisschop van Roermond. Zijn werk werd overgenomen door de vicaris-generaal van het bisdom, de eerste plaatsvervanger van de bisschop.

'Niet de benoeming waar ik naar uit had gezien'

Harrie Smeets werd in 1960 geboren in Heerlen. Na zijn priesterwijding in 1992 was Smeets kapelaan in Weert, Thorn en Wessem en pastoor in Maastricht. Daarna ging hij naar Venray waar hij aanbleef totdat hij bisschop werd. Volgens 1Limburg zat Smeets er naar eigen zeggen niet bepaald op te wachten om bisschop te worden.

"Toen ik in 2018 benoemd werd tot bisschop van Roermond, was dit beslist niet de benoeming waar ik naar uit had gezien. Ik moet u ook eerlijk bekennen dat het me in het begin moeite gekost heeft om mij in deze rol te schikken", zo schreef hij afgelopen juli in een brief aan de Limburgse gelovigen.

Toch ging Smeets vanaf het moment dat hij benoemd werd meteen enthousiast aan de slag, zegt vicaris-generaal René Maessen. "Dit heeft hij 2,5 jaar kunnen doen. Daarna werd hij onverwacht zeer ernstig ziek", zegt hij. "Vanaf dat moment heeft hij zijn lijden moedig gedragen."

Bezoek aan het Vaticaan

Eind 2022 bracht Smeets een werkbezoek aan het Vaticaan, waar hij samen met de andere Nederlandse bisschoppen met de paus sprak over de stand van zaken rond de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Voor de zieke Smeets was het zowel het eerste als laatste bezoek. "Ik ben blij dat het kan. Alleen zou ik het echt niet meer gekund hebben. Ook omdat ik weet, je moet reëel zijn, dat het toch waarschijnlijk de eerste en laatste keer is", zei hij destijds.

Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart plaatsvindt. Alle parochies in Limburg is gevraagd om morgen om 11.00 uur de doodsklok te luiden.