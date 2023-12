FC Barcelona boekt zonder geschorste De Jong moeizame overwinning op Alméria

FC Barcelona heeft in de Spaanse competitie een moeizame 3-2 overwinning geboekt op Almería. In een enerverende wedstrijd gaf de Catalaanse ploeg tweemaal een voorsprong weg tegen de club die op de laatste plaats van de ranglijst staat. Zeven minuten voor tijd pakte de ploeg via Sergi Roberto toch de zege.

FC Barcelona moest het doen zonder middenvelder Frenkie de Jong, die in het competitieduel met Valencia van afgelopen weekend zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte en zodoende was geschorst.

Derde plek

Door de zege klimt de ploeg van trainer Xavi ten koste van Atlético Madrid naar plek drie in La Liga. De voorsprong bedraagt momenteel drie punten. Wel heeft Atlético nog een wedstrijd tegoed. Zaterdag kan de club uit de Spaanse hoofdstad de derde plaats weer overnemen, mits het wint van middenmoter Sevilla.

FC Barcelona had woensdagavond de nodige moeite met Almería, dat na achttien speelronden nog altijd op de eerste competitiezege wacht. Eind september nam Almería vanwege de slechte resultaten al afscheid van hoofdtrainer Vicente Moreno. Vervanger Gaizka Garitano heeft sindsdien nog niet voor een ommekeer kunnen zorgen.

Rebound

FC Barcelona kwam halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong via Raphinha, die uit een rebound simpel van dichtbij kon binnenschieten. Een kleine tien minuten later zorgde Léo Baptistão namens Alméria voor de gelijkmaker.

Na een uur kopte Sergi Roberto uit een corner knap de 2-1 binnen. Wederom kon Barcelona slechts tien minuten van de voorsprong genieten. Ditmaal was het Edgar González, een centrale verdediger, die Almería na een fout van Barça-doelman Iñaki Peña op gelijke hoogte zette.

Het winnende doelpunt kwam in de 83ste minuut van de voet van Roberto, die na een prachtige steekpass van Robert Lewandowski de 3-2 binnen kon schuiven.