Poolse regering maakt schoon schip bij staatsmedia, tv-zender stopt met uitzenden

De nieuwe pro-Europese Poolse regering is begonnen met schoon schip maken bij verschillende staatsmedia. De staatsnieuwszender TVP Info is gestopt met uitzenden en verschillende functionarissen van tv-zender TVP, Polskie Radio en persbureau PAP zijn ontslagen en vervangen door nieuwe leidinggevenden.

Het ministerie van Cultuur zegt dat het met de maatregelen de onpartijdigheid bij de publieke media wil terugbrengen. Door de vorige regering onder leiding van de rechts-nationalistische PiS (Recht en Rechtvaardigheid) werden partijgetrouwen benoemd bij TVP en werd de zender omgevormd tot een propagandakanaal voor PiS. Kritische journalisten werden weggestuurd.

Een meerderheid van het parlement stemde gisteren voor een voorstel waarin staat dat de onpartijdigheid van publieke media moet terugkeren. In het voorstel staat dat de autoriteiten er alles aan moeten doen om de publieke media te herstellen zodat burgers er ook weer vertrouwen in kunnen hebben. Premier Tusk heeft in de verkiezingscampagne beloofd dat de publieke media weer betrouwbare en objectieve informatie moeten bieden.

Staatsnieuwszender uit de lucht

De 24-uursnieuwszender van de Poolse staatstelevisie, TVP Info, is zelfs gestopt met uitzenden. Het lijkt erop dat de nieuwe leiding van TVP Info besloten heeft om de uitzendingen voorlopig stil te leggen. De zender was de afgelopen jaren een fel criticus van Tusk, noemde hem oneerlijk en zei dat hij een marionet is van Duitsland en Rusland.

De belangrijkste nieuwsuitzending van TVP werd vanavond niet uitgezonden. In plaats daarvan verscheen de Poolse journalist Marek Czyż in beeld, die TVP ooit moest verlaten en nu kennelijk is teruggekeerd. Hij beloofde dat er vanaf morgen eerlijke uitzendingen volgen en dat er een nieuw soort programma komt, waarin "geen schilderijen maar foto's" te zien zijn. PiS heeft volgens hem de werkelijkheid anders weergegeven in de afgelopen jaren.

De grootste regeringspartij Burgerplatform is niet rouwig om het stoppen van de uitzendingen van TVP Info.. "Het einde van TVPiS", zo staat op X. Fans van de zender zeggen dat met het sluiten van TVP Info een conservatieve stem verdwijnt.

Protest van PiS

Hooggeplaatste PiS-politici, onder wie ook partijleider Kaczynski en oud-premier Morawiecki, trokken uit protest naar het kantoor van TVP om het gebouw te bezetten. Later kwamen ook enkele tientallen PiS-aanhangers naar de gebouwen. De politie ging wel naar het gebouw om er toezicht te houden, maar greep niet in.

Kaczynski noemde het protest nodig om "de democratie te verdedigen". "Er is geen democratie zonder verscheidenheid binnen de media, of sterke anti-regeringsmedia. In iedere democratie moeten er media zijn die anti-regering is."

Omstreden mediawet

De uitspraak van de PiS-leider mag op z'n zachtst gezegd opvallend genoemd worden, omdat PiS zelf eerder achter de inperking van de persvrijheid zat. Ook dreigde een kritische Poolse nieuwszender, TVN24, te verdwijnen door een omstreden aanpassing van de mediawet. Daarop kwam vanuit binnen- en buitenland veel kritiek. Die aanpassing werd later door president Duda gevetood: TVN24 is in handen van een Amerikaans bedrijf.

De nieuwe pro-Europese regering kwam vorige week in functie en voerde de afgelopen dagen al meer hervormingen door. Zo heeft premier Tusk onder meer de hoofden van de inlichtingendienst, de veiligheidsdiensten en de anti-corruptieorganisatie ontslagen en vervangen door nieuwe mensen.

Onze verslaggever ging vorige maand langs bij TVP, maar daar wilde men niets zeggen: