AZ ontsnapt in de regen en verlenging bij Hardenberg, ADO neemt Sparta te grazen

Tegen de inzet van Vangelis Pavlides, samen met Feyenoorder Santiago Gimenez topscorer in de eredivisie, was hij echter niet opgewassen. De Griek rondde halverwege de eerste helft een steekpass van Jayden Addai beheerst af: 0-1.

AZ heeft zich met hangen en wurgen geplaatst voor de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi. De nummer vier van de eredivisie won na verlenging met 3-2 bij HHC Hardenberg, de subtopper in de tweede divisie die in de extra tijd van de reguliere speeltijd langszij was gekomen.

De thuisploeg rook een sensatie, maar leek van een koude kermis thuis te komen door een schuiver van de net ingevallen Jens Odgaard. Dat was buiten Joerie Church gerekend, uitgerekend een speler die nog bij AZ in de jeugd heeft rondgelopen. De Engels-Nederlandse verdediger, ook koud in het veld, ving in de laatste minuut van de extra tijd een afvallende bal op en haalde verwoestend uit: 2-2.

Na rust gooide de thuisploeg alle schroom van zich af en zette het op het door de regen geteisterde veld aan voor een offensief. Die brutaliteit betaalde zich in de 63ste minuut uit, toen Serginho Fatima, die zich defensief al enkele keren met het hoofd had laten gelden, een vrije trap van Matías Jones binnenknikte: 1-1.

Opnieuw een pijnlijk moment voor AZ, dat afgelopen week ook al uitschakeling in de Conference League en een 4-0 thuisnederlaag tegen PSV te verwerken had gehad. Het gezicht werd uiteindelijk in de verlenging gered door Ruben van Bommel, die profiteerde toen de HHC-defensie na een hoekschop de bal niet weg kreeg uit het omgeploegde strafschopgebied.

ADO Den Haag, de nummer drie van de eerste divisie, plaatste zich ten koste van Sparta Rotterdam voor de derde ronde. De Haagse formatie, die nogal wat zieken en geblesseerden moest missen, was met 2-0 te sterk voor de nummer zeven van de eredivisie, die in 2017 nog de laatste vier bereikte maar sindsdien niet meer voorbij de tweede ronde is weten te komen,.

ADO Den Haag hield het initiatief tegen Sparta, dat afgelopen weekend nog met tien man een gelijkspel (2-2) tegen FC Twente had afgedwongen. Dat werd na een half uur bijna beloond met een tweede treffer van Van Mieghem, die een voorzet van Jort van der Sande licht toucheerde, maar de bal via de paal in de armen van Olij zag belanden.

Terwijl ADO in de eerste helft Olij enkele keren onder vuur nam, stelde Sparta daar niet meer dan een slap kopballetje van Tobias Lauritsen tegenover. Na de rust pakten de gasten, die geen last meer hadden van de in de kleedkamer achtergebleven kwelgeest Van Mieghem, het wat energieker aan. Grote kansen bleven echter uit.

Een kwartier voor tijd had Djevencio van der Kust alsnog de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij schoot in kansrijke positie over het Haagse doel. Sparta perste er nog een soort van slotoffensief uit, maar het doelpunt viel aan de andere kant. De voor Van Mieghem ingevallen Joel Ideho verschalkte Olij met een prachtige uithaal: 2-0.

NEC ruim langs GVVV

NEC won met 6-1 bij GVVV en had dat mede te danken aan een bliksemstart op Sportpark Panhuis in Veenendaal. Al na drie minuten rondde Rober González een trekbal van Elayis Tavsan bij de eerste paal af. Dirk Proper kreeg niet veel later na een vrije trap de bal met een beetje mazzel mee, maar was vervolgens meedogenloos en nog voor het eerste halfuur voorbij was, had González met zijn tweede treffer de marge al op drie gebracht.

De Nijmeegse teller stokte uiteindelijk bij zes. Byron Burgering deed wat terug namens GVVV met een fraai afstandsschot.

Bij het duel tussen de amateurs van RKAV Volendam en AFC trok Wessel Been opnieuw alle aandacht naar zich toe. De 20-jarige aanvaller, die in de vorige ronde de enige treffer had gemaakt in het duel met PEC Zwolle, kroonde zich opnieuw tot matchwinner door halverwege de tweede helft zijn invalbeurt op te sieren met de beslissende 0-1.