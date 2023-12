ADO Den Haag neemt Sparta te grazen in bekertoernooi

ADO Den Haag, de nummer drie van de eerste divisie, heeft zich ten koste van Sparta Rotterdam geplaatst voor de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi. De thuisploeg, die nogal wat zieken en geblesseerden moest missen, was met 2-0 te sterk voor de nummer zeven van de eredivisie, die in 2017 nog de laatste vier bereikte maar sindsdien niet meer voorbij de tweede ronde is weten te komen,.

Al na vijf minuten had ADO de voorsprong te pakken. Het afstandsschot van Sacha Komljenovic belandde nog op de vuisten van Nick Olij, maar na verkeerd uitverdedigen van Sparta-debutant Sergi Rosanas kreeg Daryl van Mieghem een nieuwe kans. Die bleek ondanks de moeilijke hoek welbesteed aan de routinier: 1-0.

Slap kopballetje

ADO Den Haag hield het initiatief tegen Sparta, dat afgelopen weekend nog met tien man een gelijkspel (2-2) tegen FC Twente had afgedwongen. Dat werd na een half uur bijna beloond met een tweede treffer van Van Mieghem, die een voorzet van Jort van der Sande licht toucheerde, maar de bal via de paal in de armen van Olij zag belanden.