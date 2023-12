Vrouwen Ajax verslaan in eigen stadion na PSG ook Bayern München

De Ajax-vrouwen hebben hun vierde groepswedstrijd in de Champions League met 1-0 gewonnen van Bayern München. Ajax speelde in de Johan Cruijff Arena een sterke wedstrijd en kwam vlak voor rust via Romée Leuchter op voorsprong. Die gaf het in de tweede helft niet meer uit handen. De ploeg uit Amsterdam klom door de zege naar de koppositie in groep C, met zeven punten. Paris Saint-Germain won het andere groepsduel met 3-1 bij AS Roma en staat met een punt minder op de tweede plaats. Bayern (vijf punten) zakt naar plek drie, AS Roma is met vier punten hekkensluiter in de poule. De laatste twee groepsduels worden na de winterstop afgewerkt. Voor Ajax staan nog een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (24 januari) en een thuisduel met AS Roma (30 januari) op het programma. Geen wijzigingen Trainster Suzanne Bakker voerde geen wijzigingen in de basisopstelling door ten opzichte van het vorige groepsduel met Bayern, waarin Ajax de Duitse landskampioen afgelopen donderdag knap op een gelijkspel (1-1) hield. Bayern moest het daarentegen stellen zonder onder meer Lea Schüller, die toen de openingstreffer verzorgde. De 26-jarige aanvalster testte deze week positief op het coronavirus. Oranje-international Jill Baijings mocht bij Bayern iets meer dan twintig minuten invallen. Waar Ajax tijdens dat vorige duel al na anderhalve minuut tegen een achterstand aankeek, begon de ploeg uit Amsterdam ditmaal sterk aan de wedstrijd. Via Leuchter creëerde Ajax na vijf minuten de eerste grote mogelijkheid. Leuchter ontving de bal na een diepe pass van Kay-Lee de Sanders en kapte naar binnen, maar haar schot vloog enkele meters over het doel.

Romée Leuchter schiet Ajax vlak voor rust op voorsprong in het Champions League-duel met Bayern München. Het is haar eerste doelpunt in de Champions League. - NOS

Vlak daarvoor had Leuchter tevergeefs om een strafschop gevraagd, nadat ze in het penaltygebied aan haar arm werd vastgehouden door Bayern-aanvoerster Glodis Perla Viggosdottir. Arbiter Cheryl Foster oordeelde dat de overtreding te licht was. Ajax was in het vervolg van de eerste helft veel in balbezit en kwam in de negentiende minuut bijna alsnog op voorsprong. Ashleigh Weerden kreeg op zo'n twintig meter van het doel de tijd en ruimte en besloot een poging van afstand te wagen. Haar knal belandde op de lat. Hectische situatie Pas in de 35ste minuut gaf Ajax de Duitse landskampioen de gelegenheid om de eerste kans van de wedstrijd te noteren. Spits Jovana Damnjanovic stuitte in tweede instantie op keepster Regina van Eijk, nadat ze de bal na een hectische situatie weer voor haar voeten had gekregen. Vlak voor rust was daar dan toch de verdiende voorsprong voor Ajax. Weer was Leuchter het eindstation na een diepe pass, ditmaal van Nadine Noordam. En deze keer schoot Leuchter de bal beheerst in de verre hoek, haar eerste goal in de Champions League. Zodoende werd het overwicht op een fijn moment bekroond met de openingstreffer.