Rolstoeltennisster De Groot in de prijzen bij Sportgala, De Jong Parasportman van 2023

Diede de Groot en Joël de Jong zijn bij het NOC*NSF Sportgala in Utrecht uitgeroepen tot Parasportvrouw en Parasportman van het Jaar. De prijs voor Parasportploeg van het Jaar ging naar de rolstoelbasketbalvrouwen. Het was de eerste keer dat er een parasportman én parasportvrouw werden onderscheiden. In 2022 werd De Groot tot Parasporter van het Jaar gekozen. Ook dit jaar viel rolstoeltennisster De Groot dus in de prijzen op het jaarlijkse sportgala. Er stond dit seizoen geen maat op de 27-jarige De Groot. Ze won, net als in 2021 en 2022, alle grandslams: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. In het dubbelspel won ze de Australian Open en Wimbledon en haalde ze de finale op Roland Garros en de US Open.

Sportgala bij de NOS De prijzen werden eerder vanavond tijdens een liveshow van sportkoepel NOC*NSF in DeFabrique in Utrecht uitgedeeld. Een verslag van het sportfeest is vanavond vanaf 21.23 uur te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

De andere genomineerden in de categorie Parasportvrouw van het Jaar waren Liesette Bruinsma (twee keer goud bij WK parazwemmen) en Fleur Jong (wereldkampioene 100 meter en verspringen in para-atletiek). De Jong Parasportman van het Jaar Bij de mannen ging de prijs naar para-atleet De Jong. Hij blonk uit op de WK para-atletiek in Parijs, waar hij op de 100 meter (in de T63-klasse) het goud pakte.

De Parasportman van het Jaar: Joël de Jong - Foto: NOS

De 21-jarige De Jong is niet alleen een talentvol sprinter. Afgelopen WK eindigde hij bij het verspringen ook op het podium: brons. De Jong loopt met één blade. In 2007 werd zijn rechterbeen geamputeerd vanwege botkanker. Vervolgens begon hij met voetballen, maar op advies van zijn prothesemaker ging hij in 2016, tijdens de EK atletiek in Amsterdam, voor het eerst met een blade lopen. Op het jaarlijkse sportgala kreeg hij de voorkeur boven Daniel Abraham Gebru (parabaan- en wegwielrennen) en Rogier Dorsman (parazwemmen). Eerste Parasportploeg van het Jaar Dit jaar werd er ook voor het eerst een Parasportploeg van het Jaar onderscheiden. Die prijs was voor de rolstoelbasketbalsters.

De Parasportploeg van het Jaar: de rolstoelbasketbalvrouwen - Foto: NOS

Zij werden dit jaar op overtuigende wijze wereldkampioen door China met 57-34 te verslaan. Ook werd de rolstoelbasketbalploeg Europees kampioen. Ook de rolstoeltennismannen quads dubbel (Niels Vink en Sam Schröder) en het tandemduo mannen in het parabaanwielrennen (Tristan Bangma en Patrick Bos) waren genomineerd.