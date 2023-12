Estafettevrouwen 4x400 Sportploeg van het Jaar, roeicoach Meenhorst in de prijzen

De estafettevrouwen van de 4x400 meter zijn bij het NOC*NSF Sportgala in Utrecht uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. De ploeg, met Femke Bol, Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte (die alleen in de series in actie kwam), werd afgelopen zomer in Boedapest wereldkampioen. De prijs voor Sportcoach van het Jaar ging naar Eelco Meenhorst, de bondscoach van de roeiploeg. Op sensationele wijze De estafettevrouwen liepen bij de WK op sensationele wijze naar het goud. Ze bouwden de race voortreffelijk op. Klaver nam het stokje over van Saalberg en bracht Nederland in een kansrijke positie. Peeters hield Nederland in de race voor een medaille, waarna Bol het moest afmaken.

Oeuvreprijs voor Ada Kok Ada Kok is bij het Sportgala onderscheiden met de FBK Award, een oeuvreprijs. De 76-jarige oud-zwemster werd in haar carrière drie keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar: in 1965, 1966 en 1968. Bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico City zwom Kok naar de gouden medaille op de 200 meter vlinderslag. Vier jaar eerder, bij de Spelen van Tokio, had ze al twee zilveren medailles gewonnen. De carrièreprijs, die is vernoemd naar de legendarische atletiekkampioene Fanny Blankers Koen, werd in 2005 voor het eerst uitgereikt. Onder anderen Pieter van den Hoogenband, Rintje Ritsma en Richard Krajicek wonnen de prijs eerder. Vorig jaar was Jan Janssen de gelukkige.

De wereldkampioene op de 400 meter horden begon als nummer drie aan de slotronde. Met een fenomenale eindsprint achterhaalde ze de Britse en Jamaicaanse ploeg en dook ze onder het Nederlands record. Nooit eerder behaalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. Voor de titel Sportploeg van het Jaar werden Bol, Klaver, Saalberg en Peeters (samen met Lisanne de Witte) verkozen boven wielerploeg Jumbo-Visma (won alle drie de grote rondes met drie verschillende renners) en de waterpolovrouwen (na 32 jaar weer wereldkampioen na een zinderende zege op Spanje in de finale).

Sportgala bij de NOS De prijzen werden eerder vanavond tijdens een liveshow van sportkoepel NOC*NSF in DeFabrique in Utrecht uitgedeeld. Een verslag van het sportfeest is vanavond vanaf 21.23 uur te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Verantwoordelijk voor de estafettesuccessen in het atletiek zijn hoofdcoach Laurent Meuwly en zijn assistent Bram Peters. Meuwly was genomineerd voor Sportcoach van het Jaar, maar viel niet in de prijzen. Roeibondscoach Meenhorst ging er met die prijs vandoor.

De Coach van het Jaar: Eelco Meenhorst - Foto: NOS

De Nederlandse roeiploeg excelleerde dit jaar. Bij de WK in Belgrado werden er vijf gouden medailles gepakt. Tot de afgelopen WK pakte Nederland bij een wereldkampioenschap roeien nooit meer dan één gouden medaille op een olympische discipline. De twee-zonder, vier-zonder en skiff bij de vrouwen, de dubbelvier en dubbeltwee bij de mannen. Allemaal werden ze wereldkampioen. De kopvrouw van de roeiploeg is Karolien Florijn. Zij pakte WK-goud in de skiff en werd de eerste Nederlandse roeier die een wereldtitel op een olympisch onderdeel prolongeerde. De andere genomineerden voor Sportcoach van het Jaar waren Merijn Zeeman (coach van Jumbo-Visma) en Evangelos Doudesis (bondscoach van de waterpolovrouwen).