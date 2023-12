Van der Poel en Bol verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Mathieu van der Poel en Femke Bol zijn bij het NOC*NSF Sportgala in Utrecht uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Van der Poel troefde in de verkiezingsstrijd Max Verstappen, die er met kop en schouders bovenuit stak in de Formule 1, en baanwielrenner Harrie Lavreysen af. Bol kreeg de voorkeur boven Sifan Hassan, die twee marathons won dit seizoen, en roeister Karolien Florijn, die dit jaar heerste in de skiff. Voor Van der Poel was het de tweede keer in zijn carrière dat hij de verkiezing won. In 2019 werd hij ook al eens Sportman van het Jaar. Voor Bol was het de eerste keer dat ze een Jaap Eden-trofee in ontvangst mocht nemen. Heroïsche wereldtitel Van der Poel Van der Poel, die in 2013 werd uitgeroepen tot Sporttalent van het Jaar, pakte dit jaar op heroïsche wijze de wereldtitel op de weg. De 28-jarige alleskunner op de fiets kwam op het natte wegdek van Glasgow vlak voor de finish ten val, terwijl hij solo op kop reed. Daarmee leek de wereldtitel uit zijn handen te glippen, maar hij krabbelde snel weer op en greep toch nog het goud.

Daarnaast pakte Van der Poel eerder in het jaar ook al bij de WK veldrijden de wereldtitel, na een zinderende strijd met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. Van der Poel had stevige concurrentie bij de strijd om de titel Sportman van het Jaar. Verstappen, de winnaar van de afgelopen twee edities, heerste dit jaar namelijk wederom in de Formule 1. Hij won maar liefst 19 van de 22 grands prix en werd met overmacht wereldkampioen. Het was zijn derde wereldtitel, maar de derde Jaap Eden-trofee op rij zag hij woensdagavond aan zijn neus voorbijgaan.

Laros pakt prijs Talent van het Jaar Atleet Niels Laros is uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De 18-jarige middenafstandsloper verbeterde dit jaar het Nederlands record op de 1.500 meter en eindigde op die afstand knap als tiende bij de WK atletiek in Boedapest. Ook pakte Laros twee keer goud bij de EK onder 20 (1.500 en 5.000 meter). Laros is de opvolger van judoka Joanne van Lieshout, die er vorig jaar met de prijs vandoor ging.

Van der Poel was niet aanwezig bij de gala-avond in Utrecht. Zijn prijs werd in ontvangst genomen door wielerbondscoaches Koos Moerenhout en Gerben de Knegt, die Van der Poel het afgelopen jaar begeleidden naar de wereldtitels op de weg en in het veld. Memorabel WK voor Bol Bol gaf wel acte de présence bij het Sportgala. "Het WK was het ultieme hoogtepunt. Mijn individuele titel, maar ook met het team winnen was heel bijzonder", blikte de 23-jarige atlete nadat ze de Jaap Eden Award in ontvangst had genomen terug op haar sportjaar. In augustus liep Bol een memorabel WK atletiek in Boedapest. Het begon met een val vlak voor de finish van de 4x400 meter gemengde estafette, waardoor het goud op dramatische wijze aan de neus van de Nederlandse ploeg voorbijging.

De Sportvrouw van het Jaar: Femke Bol - Foto: NOS

Maar de WK eindigden voor de 23-jarige Amersfoortse met een grote glimlach. Nadat ze met overmacht de wereldtitel 400 meter horden had veroverd, was het feest in huize Bol pas echt compleet met het goud op de 4x400 meter estafette met de vrouwenploeg. Ook met de estafetteploeg is ze in de prijzen gevallen. Eerder vanavond werd ze samen met Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar.

Topsporters stemmen mee Topsporters konden hun stem uitbrengen in de sporterscategorieën van de verkiezing. Coaches brachten hun stem uit in de categorie Sportcoach van het Jaar. Hun stem telde voor vijftig procent mee. De stemmen van de vakjuryleden, die in alle categorieën mochten stemmen, bepaalden de overige vijftig procent.

Bekijk hieronder hoe de uitverkiezing van Femke Bol en Mathieu van der Poel bekend werd gemaakt: