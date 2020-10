AZ geeft met tien man ook tegen VVV voorsprong uit handen

AZ heeft een tumultueuze week afgesloten met een gelijkspel tegen VVV-Venlo. Daags nadat bekend werd gemaakt dat vier spelers van de A-selectie besmet zijn met het coronavirus, gaven de Alkmaarders in de slotfase een 2-0 voorsprong uit handen tegen de Venlonaren.

AZ heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit seizoen. Alle vier duels werden gelijkgespeeld. De Alkmaarders hebben nu bovendien drie duels op rij een voorsprong van ten minste 2 goals uit handen gegeven. Eerder werd het 4-4 tegen Sparta, na een 4-0 voorsprong en 3-3 tegen Fortuna Sittard na een 1-3 voorsprong.

AZ begon ijzersterk aan de wedstrijd in het AFAS Stadion. Al in de tweede minuut was het raak voor de thuisploeg. Jesper Karlsson, die deze zomer overkwam van het Zweedse IF Elfsborg, maakte zijn eerste doelpunt voor de Alkmaarders. De 22-jarige aanvaller bracht de bal in vanaf de zijkant, maar de bal vloog verrassend over doelman Delano van Crooy heen en belandde in het doel.

Na kansen van Myron Boadu (in het zijnet en op de lat), Calvin Stengs (redding keeper) en opnieuw Karlsson (net naast), was het Stengs die de 2-0 op het scorebord bracht. De Oranje-international liet op aangeven van Jonas Svensson Van Crooy kansloos.

Met tien man verder

AZ, met debutant Bruno Martins Indi in de basis, domineerde de eerste helft, maar kreeg vlak voor rust nog wel een tegenslag te verwerken. Svensson haalde Joshua John hard onderuit en kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Christiaan Bax.