In hoger beroep celstraffen tot zeven jaar in zaak martelcontainers

Acht mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de één en zeven jaar in de zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage.

De verdachten, in de leeftijd van 36 tot 70 jaar, hadden het plan om in een loods in Wouwse Plantage ontvoerde criminele tegenstanders op te sluiten. In juli 2020 vond de politie zeven zeecontainers, omgebouwd tot gevangeniscellen.

De containers waren geluiddicht gemaakt en van binnen afgeplakt met warmte-isolerend folie. Een daarvan was ingericht als martelkamer, inclusief een tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. Ook trof de politie een groot aantal martelgereedschappen aan. Het ging onder meer om zwarte zakken, boeien, snoeischaren, gasbranders en een vrieskist.

Hoge straffen

De verdachten werden eerder door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen van één tot negen jaar. De verdachten gingen vervolgens in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie eiste in het hoger beroep ook weer celstraffen tot negen jaar.

Het hof zegt net als de rechtbank dat hoge straffen passend zijn, omdat er sprake was van een professionele organisatie, meldt Omroep Brabant. "Door hieraan deel te nemen toonden de verdachten een gebrek aan respect voor de vrijheid en lichamelijke integriteit van anderen", stelt het hof. Waarom de straffen nu iets lager uitvallen, is niet duidelijk.

Alle mannen zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Zes van hen zijn ook veroordeeld voor het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, afpersing in vereniging en zware mishandeling met voorbedachten rade.

33 maanden cel voor hoofdverdachte

Volgens het gerechtshof waren de voorbereidingen voor de martelcontainer in een vergevorderd stadium en werd er ook actief gezocht naar slachtoffers. "Weerzinwekkend is dat de verdachten serieus overwogen ook vrouwen en kinderen te ontvoeren om zo hun slachtoffers te kunnen treffen."

Hoofdverdachte in de zaak is de 52-jarige Roger P., alias Piet Costa. Hij heeft net als bij de rechtbank van het hof 33 maanden cel gekregen. Bij de uitspraak moest het gerechtshof rekening houden met de vijftien jaar cel die hij eerder kreeg opgelegd voor internationale cocaïnehandel.