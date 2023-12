Technisch directeur Bonnes na krap twee jaar alweer weg bij Triathlon Bond

Technisch directeur Henry Bonnes vertrekt na een kleine twee jaar alweer bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). De breuk is het gevolg van "een gebrek aan wederzijds vertrouwen", aldus de bond in een verklaring.

Dat vertrouwen was onder druk komen te staan door een verschil van inzicht over de te volgen koers om tot een "toekomstbestendige topsportstructuur" te komen.

Zeggenschap

"Henry is in een roerige periode ingestapt", vertelt algemeen directeur Thorwald Veneberg. "Hij heeft zich volledig ingezet om de rust en structuur in het toptriathlon weer terug te brengen. Dat was voor hem geen gemakkelijk proces."

"Inmiddels zitten we in een nieuwe fase waarin het topsportbeleid richting de nieuwe olympische cyclus verder moet worden ontwikkeld. Onder meer de mate waarin topsporters zeggenschap hebben over totstandkoming van topsportbeleid heeft gezorgd voor een vertrouwensbreuk."

Bonnes, die in februari 2022 in dienst trad bij de NTB nadat de bond onder vuur was komen te liggen wegens grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum in Sittard, noemde in een reactie dat vertrouwen de basis is voor een goede samenwerking. "Een stap vooruit vraagt in mijn ogen scherpe keuzes. Helaas is er een verschil van inzicht ontstaan over het proces dat moet leiden tot een toekomstbestendige structuur."