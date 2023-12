Russische oppositieleider Navalny is nog altijd spoorloos

"We vragen om hem te zien. Als dat geweigerd wordt door de directie dan weten wij dat die gevangenis door ons is bekeken en dat Aleksej daar niet is."

Het team van Navalny is bezig met een zoektocht, maar vooralsnog zonder resultaat. Ze gaan fysiek langs bij voorarrestcentra en gevangenissen om te controleren of hun leider zich daar bevindt, vertelt Ivan Zjdanov aan Nieuwsuur. Hij is directeur van het anti-corruptiebureau FBK dat Navalny oprichtte.

Navalny is de belangrijke oppositieleider in Rusland. Hij zit al twee jaar vast vanwege "het oprichten van een extremistische beweging". De afgelopen tijd zat hij in een strafkolonie. Zijn gezondheid ging daar sterk achteruit omdat hij slecht behandeld zou worden. Zijn team had af en toe nog contact met hem via videoverbindingen of per post, maar sinds twee weken is er geen contact meer.

In oktober zijn ook drie advocaten van Navalny opgepakt. Rusland beschuldigt hen van deelname aan een zogenaamde extremistische gemeenschap en zitten zeker tot en met maart achter de tralies.

"Dat betekent dat zelfs dat laatste stukje in de Russische rechtsstaat, waarvan de schijn werd opgehouden dat die nog bestond - namelijk de advocatuur - nu wordt opgeruimd", zegt Ruslandkenner Hubert Smeets.

Volgens de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial houdt de Russische overheid op dit moment zeshonderd politieke gevangenen vast. Ook mensen uit de cultuursector zijn doelwit.

Zo deed de politie een huiszoeking bij Boris Akoenin, de populairste schrijver van Rusland. Hij schreef vooral misdaadromans en vluchtte onlangs naar Londen. "Het begint echt vrij bespottelijke vormen aan te nemen", zegt Smeets. "Hij is verklaard tot extremist."

Kunstenaar in de cel na actie in supermarkt

Ook kunstenares Aleksandra Skotsjilenko zit in de gevangenis. Zij kreeg vorige maand zeven jaar cel omdat ze in de supermarkt prijskaartjes verving voor informatie over de oorlog in Oekraïne. Haar moeder Nadezjda: "Niemand had het verwacht, want er was geen misdrijf gepleegd. Helaas is er nu een rechtssysteem in Rusland dat zulke repressieve maatregelen kan inzetten."

Hubert Smeets zegt over Navalny dat hij niet kan herinneren dat een politieke gevangene in Rusland zo lang zoek is. De vertrouwelingen van Navalny zeggen dat zijn plotselinge verdwijning uit het strafkamp alles te maken heeft met de presidentsverkiezingen volgend jaar. Hij wil Poetin namelijk uitdagen, en zijn team was net begonnen aan de verkiezingscampagne.