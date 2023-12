Veel steun in Tweede Kamer voor 'designerdrugswet'

Het plan van het kabinet om veel meer designerdrugs te verbieden, kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. In elk geval PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie en SGP steunen het wetsvoorstel van de ministers Kuipers en Yesilgöz om drie 'stofgroepen' illegaal te maken en niet allemaal varianten los te verbieden. Op die manier kunnen in één keer honderden designerdrugs (chemische variaties op klassieke middelen) niet meer door de beugel.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat de drugs grote schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Veel sprekers spraken hun afgrijzen erover uit dat de politie nu soms designerdrugs in beslag neemt, maar ze later moet terugbezorgen bij de eigenaar, "omdat een molecuul ontbreekt", waardoor de drugs toch niet illegaal zijn

Drugs in Zaanstad met waarde tussen 6 en 8 miljoen

In het debat kwam vaak een recent voorbeeld daarvan in Zaanstad aan de orde. Net als de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie toonde demissionair minister Yesilgöz zich ontstemd over de gebeurtenissen in die stad: "Daar moesten stoffen met een straatwaarde van tussen de 6 en 8 miljoen euro terug naar de eigenaar. "Het is voor de betrokkenen ontzettend onbevredigend om in dit soort gevallen niet te kunnen ingrijpen", zei Yesilgöz.

Kamerleden gebruikten woorden als: "We lopen nu te veel achter de feiten aan", en "Het is nu te vaak een kat-en-muisspel". De ministers benadrukten dat het voorstel zowel goed is voor de volksgezondheid als voor het terugdringen van de criminaliteit.

In het debat gingen bij sommigen stemmen op om alle designerdrugs te verbieden, maar daar is waarschijnlijk niet genoeg steun voor. Kuipers vindt de aanpak van het kabinet proportioneler. Wel zal de wet waarschijnlijk nog zo worden aangepast dat de Kamer meer mogelijkheden krijgt om mee te praten over het later toevoegen van nieuwe stoffen aan de lijst met verboden.

Stemming na het kerstreces

Wie in de Kamer voor of tegen de wet stemt, zal pas over een paar weken blijken. Want de stemming is pas na het kerstreces. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer wees op het dilemma dat aan de ene kant criminelen niet met illegaal gedrag mogen wegkomen, maar dat aan de andere kant geen stoffen op de lijst mogen komen die onschadelijk zijn. Ze zei dat de antwoorden van de ministers "deels hebben geholpen".

Ook SP'er Van Nispen had veel vragen over de precieze uitwerking. Of de antwoorden alle zorgen hebben weggenomen, moet hij nog met zijn fractie bespreken. D66'er Sneller toonde zich vooral kritisch. Volgens hem worden "in het coffeeshopbeleid eindelijk stappen vooruit gezet, maar is dit wetvoorstel helaas helemaal gebaseerd op de gedachte van meer verbieden en meer repressie."

Als de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen, moet ook de Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan. Minister Kuipers denkt dat "als alles voortvarend verloopt" de wet 1 juli volgend jaar kan ingaan.