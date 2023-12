Morgen 200 vluchten geschrapt op Schiphol vanwege storm Pia, KNMI geeft code geel af

Op Schiphol zijn morgen vanwege de storm Pia ruim 200 vluchten geannuleerd, meldt de luchthaven. Het gaat om zowel aankomende als vertrekkende vluchten. "Omdat we windsnelheden uit het westen van rond de 50 kilometer per uur verwachten, met windstoten tot wel 90 kilometer per uur, kan er vanaf de middag alleen op de Buitenveldertbaan worden gestart en geland", meldt de luchthaven in een verklaring. Schiphol waarschuwt ook dat de voorspelde harde wind gevolgen kan hebben voor de afhandeling van vliegtuigen op de grond. Daardoor kunnen er ook vertragingen ontstaan, meldt Schiphol. Reizigers wordt geadviseerd de reisinformatie goed in de gaten te houden. Code geel Het KNMI heeft vanwege storm Pia voor morgen code geel ('wees alert') afgegeven voor het hele land. In de loop van de ochtend en 's middags gaat het overal hard waaien. Het meteorologische instituut waarschuwt dat er in het hele land zware windstoten rond de 80 kilometer per uur kunnen voorkomen. In de kustgebieden zijn er windstoten rond de 90 kilometer mogelijk, aan de noordkust tot 100 tot 110 kilometer per uur. Vrijdag geldt in het westen en noorden van het land ook code geel vanwege de harde wind. De naam Pia komt van het meteorologische instituut van Denemarken.

Weerman Peter Kuipers Munneke: "Storm Pia trekt morgen over de noordelijke Noordzee naar Denemarken. In Denemarken gaat het zeker stormen. In Nederland spreken we van een storm vanaf windkracht 9. Of dat gehaald wordt, is nog even de vraag. Als het gebeurt, dan is het op de Waddeneilanden. Bij ons aan de kust wordt het stormachtig, met windkracht 8. In het binnenland verwachten we windkracht 6 of 7, met windstoten tot 80 kilometer per uur. Dat is voor het binnenland behoorlijk hard."