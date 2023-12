Recordaantal coronavirusdeeltjes in rioolwateronderzoek RIVM

Het aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater is opnieuw gestegen en bereikt daarmee een nieuwe recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM over het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Het gaat om een stijging van 16 procent ten opzichte van vorige week.

Het RIVM voert sinds de coronapandemie metingen uit in het rioolwater om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te volgen.

Uit de vorige weekmeting op 13 december, bleek dat het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 57 procent was gestegen ten opzichte van een week eerder. Het was het hoogste aantal aangetroffen virusdeeltjes sinds het RIVM in het voorjaar van 2020 begon met de metingen. Het aantal virusdeeltjes lag bijna anderhalf keer zo hoog als bij de vorige hoogste piek, die was in 2022.

Opnames ziekenhuis

Ook het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten is licht gestegen in vergelijking met de vorige meting. Het aantal patiënten met het coronavirus lag afgelopen week gemiddeld op 881 patiënten, in vergelijking met 686 patiënten in de week er voor.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames dus is toegenomen, maken ziekenhuizen zich geen zorgen. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP onder ongeveer veertig ziekenhuizen. Ze verwachten dat het aantal coronapatiënten voorlopig blijft stijgen, maar dat dat niet tot problemen leidt. Volgens de ziekenhuizen zijn er genoeg bedden beschikbaar.

Voorlopig zijn strenge maatregelen daarom niet nodig en kan de reguliere zorg doorgaan. Tijdens de coronapandemie werd de reguliere zorg afgeschaald. Operaties werden uitgesteld, wat tot gezondheidsverlies leidde bij patiënten.