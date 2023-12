Paramilitairen Sudan rukken op, leger verdreven uit derde stad

Sudan lijkt langzaam in handen van de paramilitaire troepen van de RSF te vallen. Gisteren maakte het Sudanese leger bekend dat het zich had teruggetrokken uit posities in de stad Wad Madani, de derde stad van het land.

RSF-troepen zijn de laatste weken aan een opmars bezig waarin ook de greep op de regio Darfur is verstevigd. De RSF heeft het grootste deel van Khartoum al in handen.