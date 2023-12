Lang terug in groepstraining, Drommel keept bekertoernooi PSV

Trainer Peter Bosz weet nog niet of Lang donderdagavond bij de selectie zit voor de bekerwedstrijd tegen FC Twente. "Noa heeft gisteren voor het eerst bij ons meegetraind en we gaan zo weer met hem trainen."

Noa Lang heeft dinsdag zijn eerste groepstraining weer afgewerkt. De aanvaller van PSV raakte in oktober geblesseerd aan zijn hamstring. Eind november kende hij, net na zijn rentree, een terugslag in zijn herstel.

PSV-FC Twente bij de NOS

De wedstrijd PSV-FC Twente in de tweede ronde van de KNVB-beker is donderdagavond vanaf 21.00 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.